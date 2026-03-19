Recoger setas en Soria: la normativa que muchos desconocen y las multas que puedes evitar

La recolección de setas en pinares es una de las experiencias más populares del turismo micológico en España durante el otoño.Getty Images

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El acto de recoger setas en Soria es una tradición popular, y esto puede desembocar en que no se haga de la manera adecuada. La normativa vigente establece qué tipos de setas son legales, los límites en cantidad, los permisos necesarios para recoger setas y las zonas donde está permitido.

Desconocer las reglas para recoger setas implica sanciones económicas que pueden oscilar entre los 60 hasta cientos de euros, sobre todo si se trata de especies protegidas. Por eso, informarse bien antes de ir al campo a recogerlas no solo te evitará problemas legales, sino que, además, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad de tu comunidad.

Especies permitidas y protegidas: lo que debes saber

En Soria, algunas setas comunes como boletus y níscalos pueden recolectarse de modo recreativo, siempre dentro de los límites de cantidad y superficie establecidas por la normativa micológica de Castilla y León. En Soria, la gestión del aprovechamiento se realiza a través del proyecto Micocyl y de la Asociación Montes de Soria , dos figuras que exigen un permiso específico para recolectar en las áreas micológicas protegidas.

Para poder recolectar setas dentro del espacio regulado hay que adquirir un permiso en vigor emitido por los ayuntamientos o los puntos de expedición oficiales. El permiso es personal e intransferible y debe presentarse ante las autoridades medioambientales o los vigilantes si así lo requirieran. Los menores de 14 años no precisan de permiso, pero solo pueden coger setas acompañados de un adulto que sí lo tenga.

Tipos de permisos, límites de cantidad y uso

Estos son los distintos permisos para recoger setas en Soria, que dependen del tipo de recolector como del uso que se le dé a las setas.

Permiso recreativo: permite la recolección con fines de autoconsumo o lúdicos. El que posea este permiso puede recoger hasta 5 kg de setas por persona y por día dentro de los acotados micológicos autorizados.

Permiso comercial: autorizado para la recolección con fines de venta, con un límite de hasta 50 kg por día.

Especies que están prohibidas de recolectar en Castilla y León

La Melena de león (Hericium erinaceus) es una especie protegida en los montes de Castilla y León y su recolección está prohibida, sin importar tamaño o estado. Esta especie está protegida debido a su rareza, su sensibilidad ecológica y su valor medicinal.

Además, está prohibido recoger ejemplares extramaduros, pasados o en descomposición, ya que desempeñan una función ecológica en la dispersión de esporas y en la salud del bosque. También está prohibido recoger setas de tamaño menor al mínimo legal. No se pueden recoger setas cuyo sombrero tenga menos de 4 cm de diámetro, salvo excepciones para ciertas especies. Entre estas especies se encuentran la perrechico, senderuela, trufas y criadillas y amanita caesarea y macrolepiota.

Consecuencias legales, controles y sanciones habituales

Recoger setas sin los permisos anteriormente expuestos se considera una infracción administrativa que puede conllevar sanciones, decomisos de las setas y procesos sancionadores. Más allá de la normativa específica, también hay que respetar la Ley de Montes y el régimen de caminos forestales: circular o aparcar fuera de las pistas habilitadas sin permiso puede suponer multas adicionales según la Ley 43/2003 de Montes.

Conclusión: qué necesitas saber antes de salir al monte

Obtén un permiso oficial de recolección válido

Respetar los límites de cantidad según el tipo de permiso

Recolectar solo dentro de las zonas acotadas para ello

Cumplir con las buenas prácticas de recolección y respetar tu entorno.

Informarte antes de salir al monte te ayuda tanto a cumplir la ley como a proteger la riqueza micológica de Soria para que esta tradición pueda disfrutarse temporada tras temporada.