Cada vez más gente huye a estos pueblos de Soria: el silencio se convierte en el nuevo lujo emocional

Un pequeño núcleo rural enclavado en plena naturaleza, donde el silencio y el paisaje sustituyen al ruido y el ritmo acelerado de la ciudad.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El turismo en España vive un cambio de paradigma silencioso pero evidente. Frente a la saturación de los destinos tradicionales, crece el interés por enclaves rurales donde la desconexión no es un eslogan, sino una experiencia real. En este contexto, pequeños municipios de Soria como Calatañazor y Yanguas están emergiendo como referentes de un fenómeno al alza: el turismo slow entendido como refugio frente al ruido.

Lejos de la oferta masiva y del ritmo acelerado de las grandes ciudades, estos pueblos plantean una forma de viajar basada en la calma, el contacto con la naturaleza y la reducción de estímulos. No se trata solo de una percepción: el Informe anual del turismo rural en 2022 del Observatorio del Turismo Rural confirma que este modelo gana peso en España, con una penetración que pasó del 40,9% en 2021 al 42,5% en 2022. Además, el 24% de los viajeros identifica la desconexión como el principal valor de una escapada rural, una señal clara de que el bienestar personal se ha consolidado como uno de los grandes motores de este tipo de turismo.

Calatañazor y Yanguas: el turismo slow en Soria como alternativa al ruido urbano

Calatañazor mantiene intacta su estructura medieval, con calles empedradas, construcciones tradicionales y una notable ausencia de tráfico. Este entorno favorece una experiencia pausada, donde el visitante prioriza el paseo, la observación y el descanso.

Calatañazor

Por su parte, Yanguas, con menor afluencia turística, se posiciona como uno de los enclaves mejor conservados de la provincia. Su localización, alejada de grandes núcleos urbanos, contribuye a generar un entorno especialmente valorado por quienes buscan desconectar del ritmo cotidiano.

Vista panorámica de la Iglesia de Santa María en YanguasGetty Images

Ambos destinos comparten una característica diferencial: la escasez de ruido ambiental, un factor que empieza a ser determinante en la elección de destino.

El silencio como valor diferencial en la provincia de Soria

El concepto de "lujo emocional" ha comenzado a utilizarse en el ámbito turístico para describir experiencias vinculadas al bienestar, la calma y la desconexión. En este marco, el silencio adquiere un papel protagonista.

Según las Environmental Noise Guidelines for the European Region de la OMS, la exposición continuada al ruido ambiental se considera un problema relevante de salud pública, con efectos negativos sobre el bienestar físico y mental. Este tipo de contaminación acústica actúa como un estresor que puede alterar el descanso, aumentar los niveles de estrés y afectar a la capacidad de concentración. Frente a ello, los entornos rurales con baja exposición al ruido permiten una recuperación más eficaz del organismo, favoreciendo tanto el equilibrio psicológico como el descanso reparador.

Travesía de Yanguas. HDS

En provincias como Soria, caracterizadas por su baja densidad de población, esta ventaja competitiva se traduce en una experiencia turística diferenciada. Municipios como Calatañazor y Yanguas no necesitan grandes infraestructuras para atraer visitantes: su principal activo es, precisamente, lo que no tienen.

Calatañazor desde el aire: un enclave medieval abrazado por uno de los bosques de sabinas más densos de Europa.Getty Images

El viajero actual valora cada vez más la autenticidad, la sostenibilidad y el impacto emocional de la experiencia. En contraste con destinos saturados, donde la masificación afecta a la calidad de la visita, enclaves como los de Soria ofrecen una alternativa basada en la tranquilidad y el contacto con el entorno.

Un pueblo medieval con rincones que no puedes perderteMARIO TEJEDOR

Además, la digitalización y el teletrabajo han facilitado estancias más largas en zonas rurales, lo que ha reforzado el atractivo de este tipo de destinos.

El silencio, tradicionalmente asociado a la ausencia, se redefine hoy como uno de los activos turísticos más deseados. No es vacío: es bienestar medible, experiencia real y, cada vez más, un lujo al alcance de quienes saben dónde buscar.