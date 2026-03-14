El plan para aprender micología en los Pinares de Soria que transforma un paseo por el bosque en una búsqueda de tesoros

Los pinares del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, en la provincia de Soria, son uno de los grandes destinos del turismo micológico en España.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La micología tiene algo de ciencia, algo de intuición y mucho de magia. Quien ha salido alguna vez al bosque después de las primeras lluvias sabe que el suelo parece cambiar de repente. Donde antes solo había agujas de pino y musgo, ahora aparecen pequeñas joyas comestibles que los expertos localizan casi como si las escucharan respirar bajo la tierra. En la comarca de Pinares de Soria y Burgos existe un plan que convierte ese misterio en aprendizaje real: una experiencia de iniciación a la micología pensada para descubrir, paso a paso, cómo encontrar setas en uno de los territorios más ricos de España.

Iniciación a la micología en Pinares: el plan que revela el secreto de los cazadores de setas

La comarca de Pinares se ha convertido en un destino imprescindible para los aficionados a la micología. Sus extensos bosques de pino crean el ecosistema perfecto para la aparición de decenas de especies comestibles. En este territorio, cuando llegan las lluvias de cada estación, el suelo se transforma en un auténtico tesoro natural.

Boletus, níscalos, parasoles, perrochicos, marzuelos o senderillas forman parte de las más de 60 variedades que crecen en estos montes. Pero encontrarlas no depende solo de la suerte.

Ese es precisamente el objetivo del plan de iniciación a la micología que propone DescubrePinares: enseñar a interpretar el bosque. Las salidas se organizan en grupos y se desarrollan en dos franjas horarias (de 10:00 a 14:00 o de 16:00 a 20:00) para aprovechar los momentos en los que el monte revela mejor sus secretos.

Durante la experiencia, los participantes aprenden a reconocer especies, entender el entorno donde crecen y diferenciar las setas comestibles de las que no lo son. Una formación práctica que convierte el paseo por el bosque en una auténtica expedición de descubrimiento.

Hay un detalle que los expertos repiten siempre y que marca la diferencia entre un recolector responsable y un simple aficionado. La seta nunca debe arrancarse de raíz. La forma correcta de recogerla es cortando el tronco con cuidado. Ese gesto aparentemente pequeño permite que el micelio (la red subterránea que da vida al hongo) siga intacto y pueda volver a producir nuevas setas en el futuro.

La cesta también importa. Los recolectores experimentados utilizan siempre cestas de mimbre porque permiten que las esporas caigan al caminar y contribuyan a que el bosque siga regenerándose. Las bolsas de plástico o los cubos, en cambio, rompen ese ciclo natural.

La recolección de setas en pinares es una de las experiencias más populares del turismo micológico en España durante el otoño.Getty Images

El plan que transforma un paseo en una experiencia sensorial

La verdadera sorpresa de este tipo de actividades no es solo encontrar setas. Es aprender a mirar el bosque de otra manera.

Quien participa en una jornada de iniciación descubre señales que antes pasaban desapercibidas: la humedad del suelo, el tipo de pino que domina el paisaje, la textura del musgo o la orientación del terreno. Todo forma parte del mismo lenguaje natural que los micólogos interpretan para localizar las especies más buscadas. Ese conocimiento convierte la excursión en algo más que una simple salida al campo.

El turismo micológico está creciendo en España porque combina aventura tranquila, aire puro y la posibilidad de descubrir auténticos manjares que nacen de la tierra. Dentro de esta tendencia también gana fuerza el llamado trufiturismo, un plan gastronómico de invierno que invita a convertirse en buscador del "diamante negro", una experiencia cada vez más popular entre los amantes de la buena mesa.