El Gobierno media para lograr un nuevo inversor que mantenga Losán a flote

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Losán atraviesa una compleja situación económica, especialmente dura en Soria, donde la plantilla acumula semanas en situación de permiso retribuido sin poder acudir a su puesto de trabajo y nóminas sin cobrar. Una situación que se alarga demasiado en el tiempo a pesar de que desde las administraciones se está jugando un papel activo en la búsqueda de una solución a los problemas de la empresa. Así lo ha reconocido el propio Gobierno central, a través de una respuesta parlamentaria, en la que asegura que se están manteniendo «intensas reuniones» para mantener a flote a Losán.

La respuesta está fechada apenas hace unos días, el 12 de marzo, a una pregunta formulada por la senadora del PP por Soria y alcaldesa de Duruelo de la Sierra, Cristina Rubio. La dirigente popular preguntaba si el Gobierno o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tenían previsto algún plan de viabilidad para la empresa maderera «que ayude a mejorar la situación y garantice la actividad y el empleo». En este contexto, conviene señalar que los propios trabajadores habían exigido a la SEPI la presentación de un plan de viabilidad. La respuesta del Gobierno es afirmativa, en cuanto a su participación activa en le proceso, pero sin desvelar si hay alguna solución definitiva sobre la mesa.

Desde el Ejecutivo central recuerdan a la senadora soriana que a través del denominado Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) «se concedió una ayuda al Grupo Losán para que pudiera hacer frente a las dificultades por las que atravesaba a causa de la pandemia del Covid». Cabe recordar que aquella ayuda se aprobó en diciembre de 2021 y ascendió a 35 millones de euros. Aprobada en el Consejo de Ministros y según se informaba en el momento de la concesión «es uno de los grupos industriales más importantes en Galicia y un referente en el sector de la madera a nivel nacional. Losán es considerado un grupo estratégico por su impacto en las economías regionales de Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha debido a la generación de empleo directo e indirecto, a sus políticas de sostenibilidad medioambiental, la intensidad inversora y sus políticas de diversificación de productos».

En la respuesta del Gobierno se añade que desde el FASEE «se apoyó los planes de reestructuración que presentó el Grupo Losán en 2024, como parte de las negociaciones que estaba llevando a cabo con la mayoría de sus acreedores». Fruto de ese apoyo, asegura el Gobierno «los planes presentados por el grupo fueron homologados judicialmente».

Por último, desde el Gobierno se resalta que en los planes presentados por la empresa «se consideraba necesaria la entrada de un nuevo inversor» por lo que la SEPE, como gestor del Fondo FASEE «está manteniendo intensas reuniones tanto con el Grupo Losán, como con los posibles inversores y el resto de los acreedores financieros». El objetivo de estos encuentros es «promover la búsqueda de una solución consensuada que dote de un futuro a la compañía y al empleo de sus trabajadores y haga posible la salvaguarda de fondos públicos».

Los esfuerzos del Gobierno, de momento, no están dando frutos o, al menos, no se conocen. En este sentido, para la próxima semana, tal y como informó este medio, está previsto que por fin se celebre la reunión entre los pocos trabajadores que aún quedan en la planta de Soria y los responsables del grupo maderero. La cita llega con polémica tras varios aplazamientos y un entre medias de los juicios con los trabajadores fijados para el 23 y 25 de marzo. Todo esto además, mientras sigue corriendo el plazo que se acerca cada vez más al 29 de abril, fecha límite tras la prórroga concedida por los tribunales gallegos, para que la empresa presente el plan de viabilidad y de reestructuración salvando así el probable concurso de acreedores.