Indefinición de Transportes sobre la continuidad de las obras de la A-15

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

«Las obras se licitarán con la máxima brevedad, cuando esté disponible la partida». Son palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de septiembre de 2024 sobre el tramo Ágreda-Tarazona de la A-15 a una pregunta del diputado de UPN, Alberto Catalán, sobre la continuidad de las obras de la autovía. «Se licitará cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita». Es la respuesta del Gobierno, a 9 de marzo de 2026 sobre el mismo tramo también a una pregunta de Catalán. 18 meses en los que nada ha cambiado y es que la continuidad de las obras de la autovía entre Soria y Navarra están marcadas por la indefinición.

El diputado de UPN plantea al Gobierno varias preguntas sobre la A-15 pero las respuestas, lejos de concretar inversiones y calendario, mantienen la incertidumbre sobre los próximos pasos del Ejecutivo que aún así defiende que «se está trabajando decididamente en el impulso y desarrollo de la autovía de Navarra A-15».

Esta autovía está pendiente de ejecutar el trayecto que unirá Soria con Tudela que se compone de 5 tramos ‘sorianos’, entre Los Rábanos y Tarazona. Hay uno en servicio –variante de Ágreda–, otro en obras desde hace justo dos años –Fuensaúco-Villar– y otros tres pendientes. Además hay otro tramo ‘nuevo’, como se explicará más adelante, para unir Tarazona (Aragón) con Cascante (Navarra) y otros dos tramos cuya ejecución corresponde a Navarra y que unen Cascante con Tudela.

La respuesta del Gobierno a UPN, publicada en el boletín del Congreso, apenas introduce cambios significativos en la situación de los tramos con respecto a lo que Puente relató hace año y medio desde su escaño en el Congreso. Con respecto al tramo en obras, que une Fuensaúco con Villar, no se revela el porcentaje de ejecución que alcanza la obra cuando se cumple el segundo de los cinco años de ejecución. Cabe volver a recordar que inicialmente para este tramo se preveía un plazo de ejecución de 2 años que luego se extendió a los 4 años y 11 meses, que fue con el que se licitó.

La siguiente licitación de obra debería corresponder al Ágreda-Tarazona que se trata de algo menos de 9 kilómetros con un coste estimado de 66 millones. En septiembre de 2024 se estaba a la espera de disponibilidad presupuestaria y 18 meses después aún no se ha encontrado el dinero para lanzar la obra. «La obra del tramo, cuyo proyecto de construcción ya ha sido aprobado, se licitará cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita».

Por avance administrativo, el siguiente debería ser el Villar del Campo-Ágreda. En este caso es un tramo de casi 19 kilómetros que costará 160 millones de euros. En septiembre de 2024 se estaba a la espera de la redacción del proyecto constructivo, y en marzo de 2026 «se trabaja en la redacción del proyecto».

El último tramo soriano es el que va desde Los Rábanos a Fuensaúco que son algo más de 16 kilómetros con un coste estimado de 172 millones. En abril de 2023 se adjudicó la actualización la redacción del tramo con un plazo de 2 años. En septiembre de 2024 el ministro Puente informó que en breve saldría a información pública. 18 meses después eso no ha ocurrido y en la contestación de marzo el Gobierno se limita a explicar que «se trabaja en la redacción del proyecto». Si no ha existido algún retraso en la actualización, el Gobierno ya debería disponer del documento para su exposición pública y continuar avanzando en la tramitación.

Tarazona-Cascante

Teniendo en cuenta que Navarra va avanzando en los trámites previos para sus dos tramos, quedaría por aclarar de forma definitiva el futuro, y los plazos, del tramo aragonés de la A-15. El trayecto unirá el enlace de Tarazona con Navarra. El Gobierno explica en su respuesta que «dado que a partir de Tarazona compete completar la A-15 hasta Tudela a la Comunidad Foral de Navarra, y actualmente no existe tal infraestructura en territorio navarro con la que conectar el tramo Ágreda-enlace de Tarazona, se prolongará la A-15 hasta un enlace con Navarra con la carretera NA-6900 (Cascante), para que la actuación tenga la consideración de completa». La respuesta vendría a confirmar la existencia de un ‘nuevo’ tramo Tarazona-Cascante, a cargo del Gobierno, que el propio Puente cifró en 100 millones. Cuestionado por sus plazos, el Gobierno indica que el proceso administrativo aún está en su fase preliminar. «Se licitarán una vez se hayan redactado y aprobado los proyectos de trazado y construcción, que saldrán a licitación en cuanto haya disponibilidad presupuestaria».