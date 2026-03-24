El PSOECyL exige la comparecencia del consejero tras las detenciones en el hospital de Soria: "Es gravísimo"

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

El Partido Socialista de Castilla y León solicitará "la convocatoria urgente" del consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, en la Diputación Permanente en las Cortes después de que la Guardia Civil detuviera al gerente del hospital Santa Bárbara de Soria y al director del Área de Gestión y Servicios Generales por una presunta prevaricación administrativa continuada.

Unos hechos que el secretario autonómico, Carlos Martínez, tildó de "gravísimos" y ya adelantó que tratarán y exigirá explicaciones a Mañueco en la reunión de este jueves sobre la corrupción: "Todavía no hemos comenzado esta legislatura y ya empiezan a atisbarse detenciones incluidas de responsables de designación directa por parte del Partido Popular".

"Sabíamos que la sanidad era un negocio, vamos a ver hasta qué punto es un negocio para algunos", señaló el también alcalde de Soria que demandó "información y absoluta transparencia a la ciudadanía y también al resto de grupos parlamentarios".

"Los hechos son gravísimos. La Guardia Civil ha entrado en el propio hospital y se los ha llevado detenidos", aseguró Martínez sobre las detenciones del gerente, José Luis Vicente, y al director del Área de Gestión y Servicios Generales, Óscar Pérez.

"Algo tendrán que saber, algo tendrá que decir la Consejería de Sanidad, algo tendrán que decir el señor Fernández Mañueco y algo tendrá que decir el Partido Popular de Castilla y León", reclamó tras apuntar que se trata de "dos personas de libre designación". "Volvemos a ser noticia lamentablemente a nivel de los medios nacionales precisamente por un caso de corrupción", lamentó el líder socialista sobre lo ocurrido.