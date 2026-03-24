La Junta reclama la "presunción de inocencia" para los detenidos del Hospital y se pone a disposición de la justicia

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de la Junta en Soria ha enviado este martes un comunicado nada más conocerse las detenciones por parte de la Guardia Civil del gerente y del director del Área de Gestión y Servicios Generales del Hospital de Soria, José Luis Vicente y Óscar Pérez, respectivamente, por presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa continuada.

La Delegación señala que "conocida la puesta a disposición judicial de dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación penal, la Gerencia Regional de Salud quiere manifestar, por un lado, el respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales, y por otro, su puesta a disposición de la Justicia para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación".

Del mismo modo, dice que habrá "absoluta transparencia, garantizando que el Complejo Asistencial Universitario de Soria seguirá prestando asistencia sanitaria con absoluta normalidad".

Las detenciones de Vicente y Pérez, conocidas esta mañana, han caído como una bomba en la provincia. La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, tenía prevista este mediodía del martes, a partir de las 12.15, una convocatoria de prensa para presentar el programa educativo 'Depende de todos, depende de tí', para concienciar a los escolares sobre la prevención de incendios forestales, en el colegio público Fuente del Rey de la capital soriana. Tres cuartos antes de la convocatoria, la Delegación Territorial ha enviado una modificación de la convocatoria de prensa en la que De Gregorio se 'borraba' de la presentación, y en su lugar comparecía el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas.

Los dos detenidos, según confirmaron a este periódico fuentes de la Guardia Civil, se encuentran en las dependencias de la Benemérita a la espera de pasar a disposición judicial.

La operación de la Guardia Civil que se ha saldado, de momento, con la detención de estas dos personas, se inició en 2025. A raíz de la denuncia de una persona, la Guardia Civil advierte de indicios en el presente caso y se decide abrir una pieza separada que ha llevado a las detenciones de hoy.