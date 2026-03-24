Los Días de la Costrada de Soria baten récord y llegan a 13.000 raciones vendidas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La VII edición de los Días de la Costrada concluyen con un balance «excepcional», superando todas las expectativas, batiendo récord de ventas y consolidando su impacto en la actividad comercial y turística de Soria, indican desde la organización, la Asociación Soriana de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC) y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria).

En esta edición, celebrada durante el pasado fin de semana, se vendieron cerca de 13.000 raciones en los siete establecimientos participantes (tres en la capital y cuatro en la provincia), superando las 12.500 del año anterior y marcando un nuevo récord de participación. Este crecimiento confirma la «consolidación» de unas jornadas que no solo ponen en valor uno de los productos más emblemáticos de la repostería soriana, señalan desde la Federación de Organización Empresarios Soriana también contribuyen a dinamizar la actividad económica de la provincia. Durante los tres días de celebración de la jornada, la elevada afluencia de público, tanto local como visitante, se tradujo en un mayor movimiento en las calles y en un impulso significativo para el comercio y la hostelería de la provincia, reitera FOES.

El balance de los pasteleros no puede ser más positivo. En la capital, en Dulces Duero registró una intensa afluencia, logrando alcanzar las cifras de ventas del año pasado. En Mantequerías York el incremento de las ventas fue cercano al 40%, y agotaron toda la producción. Por su parte, Elisabeth’s Cake, que este año se unió al evento, destacó la buena acogida y el interés de los clientes por la costrada, con reservas de fuera de la provincia.

En el ámbito rural, la respuesta también fue muy destacada. Pastelería Moraga, en El Burgo de Osma, superó las expectativas iniciales y llegó a agotar existencias el domingo, impulsado por el turismo que registra la villa los fines de semana vinculado a eventos como las Matanzas del Virrey.

En Almazán, la Confitería Almarza superó los datos del año anterior, agotando igualmente toda su producción gracias a las ventas en mostrador y los encargos. Mientras, en Pastelería Gil cubrieron sus previsiones con el éxito de todas sus versiones de costrada.

En Arcos de Jalón, El Abuelo José Luis constató una mejora respecto al año pasado, con una clientela principalmente local que mantiene el consumo de este producto, consolidando la costrada como un referente de la repostería tradicional.

Las jornadas volvieron a evidenciar su capacidad para atraer público y generar consumo en torno a un producto identitario, reforzando además el posicionamiento de la costrada como referente gastronómico dentro y fuera de Soria, indicaron desde FOES. La promoción realizada contribuyó a amplificar su alcance y visibilidad.

En cuanto a las tendencias de consumo, uno de los aspectos más destacados de esta edición fue, de nuevo, la alta implicación del público, con una tendencia creciente a adquirir varias raciones para degustar distintas variedades. Aunque las especialidades innovadoras tuvieron buena acogida, la costrada clásica continúa siendo la opción preferida por los consumidores.

El presidente de ASEC, Carlos Rodríguez, valoró muy positivamente el desarrollo de esta edición, destacando que «estos resultados son fruto del trabajo, la implicación y el compromiso de los pasteleros de la provincia, que cada año se esfuerzan por ofrecer un producto de máxima calidad e innovar con nuevas variedades para el deleite del público». Rodríguez quiso también agradecer «el respaldo del público, que responde siempre de forma excepcional». También valoró especialmente la colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, a cuyos donantes se les entregaron vales de costrada por las donaciones efectuadas.

Rodríguez incidió también en el apoyo del sector hostelero, volcado en incorporar la costrada a sus cartas y postres, «contribuyendo así a dar mayor visibilidad a este producto tan nuestro e impulsando las sinergias entre comercio y hostelería, generando oportunidades de negocio para pastelerías, obradores y restaurantes», insiste FOES.

Desde la organización se subraya que iniciativas como los Días de la Costrada son fundamentales para seguir impulsando el consumo, apoyar al comercio local y proyectar la imagen de Soria como destino gastronómico de calidad. Además, permiten posicionar a la provincia como una referencia dentro del mapa de la gastronomía española, en línea con otros productos reconocidos como la mantequilla soriana, el torrezno o los vinos de la tierra.