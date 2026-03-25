Solo el PSOE pide la comparecencia del consejero de Sanidad por las detenciones del Hospital de Soria

El secretario general del PSOECyL ya anunció este martes que su partido pediría la comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tras las detenciones del gerente y del director del Área de Gestión y Servicios Generales del Hospital de Soria, José Luis Vicente y Óscar Pérez, respectivamente.

Solo los socialistas han presentado un escrito a la Mesa de las Cortes de Castilla y León firmado por los procuradores Patricia Gómez, Nuria Rubio, Pedro González, Virginia Jiménez, Consolación Pablos, Soraya Blázquez, Laura Pelegrina, Javier Campos, Ana Sánchez y Diego Moreno, como miembros de la Diputación Permanente de la Cámara, al amparo de lo establecido en el artículo 56.2.a del Reglamento de la Cámara, en la que solicitan la comparecencia del titular del departamento de Sanidad.

En el escrito figura el motivo: por la detención y puesta a disposición judicial del gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria y del responsable del área económica por presuntos delitos de prevaricación administrativa.

Los dos directivos han acudido a trabajar este miércoles al Hospital de Soria, según han confirmado fuentes de la Delegación Territorial, 24 horas después de ser detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición judicial. Al final quedaron en libertad con cargos en un caso que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Soria, que investiga. entre otras cuestiones, el fraccionamiento de algunos contratos.

La Junta tomará "decisiones" cuando tenga "más detalles"

La Junta tomará las “decisiones” que puedan corresponder sobre los dos responsables sanitarios en Soria detenidos cuando se conozcan más “detalles” sobre lo sucedido. Por ello, en este momento no han sido cesados el titular de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, José Vicente Cano, y el responsable del área Económica, Óscar Pérez.

Así lo trasladó hoy el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en una comparecencia en las Cortes. Además, garantizó la “plena colaboración” del Ejecutivo autonómico y señaló que actuarán una vez se vayan conociendo los “detalles” de la investigación.

Soria Ya pide explicaciones

Soria Ya exige, cómo mínimo, que la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, la gerente del Sacyl, María Jesús Violeta Martínez Pindado, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez deberían dar "explicaciones" sobre la situación de la sanidad en Soria tras la detención, y posterior puesta en libertad, del gerente, José Luis Vicente Cano y el responsable económico de la gerencia, Óscar Pérez.

El portavoz de Soria Ya volvió a reclamar "respeto" para la actuación judicial y de la Guardia Civil, así como para la presunción de inocencia de los investigado, aunque incidió en que la Junta, y la consejería, deben actuar con la "máxima transparencia" y "poner todo que haya que poner" para aclarar el asunto.

Los sorianistas recuerdan que los investigados tenían cargos de "máxima responsabilidad" por lo que es muy importante "delimitar" la presunción de inocencia y "los hechos probados" ya que "hablamos de cuestiones graves como prevaricación o fraccionamiento de contratos".

Soria Ya reclama que la investigación llegue "hasta el final" y advierte que también hay "responsabilidades políticas" por parte de las personas que han nombrado a los implicados y "responsabilidad in vigilando" por no tener controlado "cómo se hacían los contratos".

En este punto, Ceña denunció que el nombramiento de Vicente no siguió el cauce estipulado en la normativa y que "está nombrado en comisión de servicios". "Tiene que haber responsabilidad por la delegada territorial, el Sacyl y la consejería", aseguró añadiendo que "tienen que explicar porqué es un nombramiento provisional y porqué no se ha cumplido el procedimiento". "Que den explicaciones el consejero, la gerente y la delegada", reclamó ya que "son los competentes y deben dar explicaciones". Por último, y aunque reconoció que "no toca", Ceña avanzó que sacará el tema en la reunión con Mañueco prevista para mañana. "Igual nos puede ofrecer explicaciones porque no deja de ser el máximo responsable, hay muchas cosas que aclarar", concluyó.