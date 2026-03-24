El juez deja en libertad con cargos a los dos directivos de la Sanidad de Soria

Juzgados en el Palacio de los Condes de Gómara en la capital soriana.MARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los dos directivos de la sanidad pública soriana detenidos en la mañana de este martes han sido puestos en libertad con cargos. La Guardia Civil detuvo al gerente del hospital Santa Bárbara, José Luis Vicente, y al director del Área de Gestión y Servicios Generales de la sanidad soriana, Óscar Pérez, y tras ser puestos a disposición judicial, la jueza ordenó su liberación.

Los dos investigados pasaron la mañana en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria hasta ser traslados a la sede judicial del Palacio de los Condes de Gómara, en la capital soriana.

La Fiscalía no ha solicitado la prisión provisional para los dos investigados y la jueza ha ordenado su puesta en libertad. Tal y como adelantó este periódico, la investigación de la Guardia Civil comenzó por una denuncia de una empresa sobre la gestión de residuos en el vertedero de Golmayo. Tras iniciar tareas de vigilancia, se detectó el vertido de material sanitario sin las garantías necesarias.

Este hecho provocó la apertura de una nueva línea de investigación que descubrió una posible prevaricación administrativa continuada, debido al fraccionamiento de contratos para evitar el concurso público.

Entre los contratos investigados se encuentra uno relacionado con la construcción del helipuerto en el Hospital Santa Bárbara de la capital soriana.