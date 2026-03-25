El tren de Soria llega al Senado: el PP habla de "estación muerta" y el PSOE dice que el estudio de viabilidad será "positivo"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El transporte ferroviario se ha colado este miércoles en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado en el que debatieron los senadores sorianos Cristina Rubio (PP) y Javier Antón (PSOE).

Los populares sacaron adelante una moción, con el voto en contra del PSOE, en la que instaban al Gobierno a «emprender con la mayor celeridad la ejecución de las conexiones ferroviarias que precisa la provincia de Soria», mientras el PSOE recordó la rescisión de contrato del tramo Soria-Torralba en la época de Rajoy, «un millón de euros a la empresa para que parara las obras», y Antón llegó a afirmar que el nuevo estudio de viabilidad de las conexiones ferroviarias, AVE y Soria Castejón, «saldrá positivo».

El PP acusó al Gobierno de convertir a Soria en una «estación muerta». Rubio denunció que en Soria «llevamos años de estudios, informes y promesas, sin ninguna solución para Soria. Soria no puede esperar. Necesitamos algo más que anuncios, necesitamos algo más qué estudios; necesitamos voluntad política, interés por nuestra provincia y un compromiso real con la provincia de Soria».

El contenido de la moción pedía al Gobierno acometer «la proyectada conexión Soria-Castejón», también «la mejora real de la única línea existente en la actualidad (Soria-Torralba), que incluyan la electrificación del tramo y que permitan reducciones sensibles del tiempo de viaje, así como el incremento de las frecuencias». Denunció que en Soria «llevamos años de estudios, informes y promesas, sin ninguna solución para Soria. Soria no puede esperar. Necesitamos vías de comunicación que potencien nuestra posición estratégica y ayuden a revertir la situación actual de despoblación».

Por su parte, Antón puso en tela de juicio que el tren formara parte de una comisión de despoblación y dio el dato de Arcos de Jalón: «Está en la conexión ferroviaria en el eje con Madrid y ha perdido el 25% de su población, algo más habrá que hacer».

Rubio había cuestionado las inversiones en materia ferroviaria del Gobierno, aunque Antón pasó a enumerar las que se han producido a lo largo de los últimos años, como la Soria-Torralba, el bloque telefónica, los pasos a nivel o el GSMR y reiteró el anuncio de la remodelación de la estación del Cañuelo. «En 8 años la inversión ha sido de 100 millones de euros».

En este punto volvió a preguntarse por cuál había sido la inversión con Rajoy. En cuanto a la Soria-Castejón, recordó la mesa convocada por el aún alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, «a la que no acudió ningún alcalde del PP de la provincia», y destacó que la reflotación de este tramo «es un compromiso político», además de pedir un convenio con la Junta, «como se ha hecho en Extremadura o Aragón». Sobre que el estudio de viabilidad saldrá «positivo» Rubio replicó: «¿Es Rappel o sabe algo?».