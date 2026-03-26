Semana Santa en Soria: la cofradía histórica que sigue activa desde hace cinco siglos

La procesión del Domingo de Resurrección pone fin a la Semana Santa con la imagen de Cristo Resucitadoveracruzagreda.com

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La Semana Santa de Soria no se entiende sin silencio. Sin grandes alardes, sin ruido, sin excesos. Y en el origen de esa forma única de vivir la tradición está una institución que lleva casi cinco siglos marcando el paso: la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda.

Fundada en el siglo XVI, en 1556, la Cofradía de la Vera Cruz de Ágreda es la segunda hermandad penitencial más antigua de la provincia de Soria y mantiene su actividad hasta hoy. Tal y como recoge su propia web, «la Cofradía de la Santa Vera Cruz se crea el día 7 de abril de 1556», manteniendo su actividad «desde su inicio hasta nuestros días».

Su nacimiento no responde solo a una cuestión religiosa, sino también social. En aquel momento, las cofradías eran auténticas redes de apoyo. Entre sus fines estaban «de disciplina (en la noche del Jueves Santo), de caridad y de tipo religioso», aunque el primero desaparecería con el tiempo.

Aunque la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda es una de las más antiguas de la provincia, no es la primera de la que se tiene constancia. Existen referencias a otra Cofradía de la Vera Cruz en la ciudad de Soria ya en el año 1552, vinculada a la construcción del antiguo Humilladero, hoy ermita de la Soledad.

Sin embargo, aquella hermandad no ha llegado hasta nuestros días como institución activa. Con el paso de los siglos, aquella hermandad desapareció, aunque su legado se mantiene en la actual Cofradía de la Virgen de la Soledad.

Niños y cofrades participan en la procesión del Domingo de Ramos en Ágreda, una de las tradiciones más arraigadasveracruzagreda.com

Uno de los aspectos más reveladores de su función original sigue vigente hoy: «facilitar el entierro a todas las personas que mueren en Ágreda, especialmente a las que no tienen medios económicos suficientes». Una labor silenciosa que explica mejor que nada el espíritu de la hermandad.

Mientras otras ciudades han transformado sus celebraciones en grandes eventos, Soria (y especialmente Ágreda) ha seguido otro camino. Aquí no hay escenografías recargadas ni necesidad de espectáculo. Hay silencio, sobriedad y un profundo sentido simbólico.

El paso de 'La Flagelación' recorre las calles de Ágreda acompañado por cofrades y romanosveracruzagreda.com

Ese carácter se refleja también en detalles únicos como su vestimenta. El traje más representativo, conocido como "Felipecuarto", está inspirado en la estética del siglo XVII, «está inspirado en el que llevaba la nobleza de esa época y quizá el propio rey», en referencia a Felipe IV.

Esta fidelidad a la historia convierte cada procesión en una reconstrucción viva del pasado.

El Santo Entierro es uno de los momentos más solemnes del Viernes Santo en Ágredaveracruzagreda.com

Imágenes que cuentan siglos de historia

El patrimonio artístico de la cofradía es otro de sus grandes valores. Algunas de sus imágenes se remontan a los siglos XVI y XVII, como el imponente Santo Cristo de la Cruz a Cuestas, una talla que «resulta majestuosa, llena de empaque, serenidad, elegancia y unción religiosa», explican.

No es solo una imagen, es un símbolo profundamente arraigado en la vida del pueblo. Durante siglos ha salido en procesión en momentos clave: sequías, guerras o crisis. Siempre como un acto colectivo de fe.

Las procesiones nocturnas refuerzan el ambiente de recogimiento característico de la Semana Santa en Ágredaveracruzagreda.com

También destacan otras piezas como el Calvario de Santa Mónica o la Dolorosa, adquirida en el siglo XVI, lo que convierte el conjunto en un auténtico museo en movimiento cada Viernes Santo.

A diferencia de otros destinos donde la Semana Santa atrae grandes aglomeraciones, en Soria el ambiente es contenido. Hay afluencia en los días centrales, pero sin masificación.

Esto permite vivir cada acto con una cercanía poco habitual. El silencio del público forma parte de la experiencia. Todo sucede sin estridencias, sin interrupciones, casi como si el tiempo se hubiera detenido.

La banda de tambores y los cofrades marcan el ritmo solemne de las procesiones en Ágredaveracruzagreda.com

Ese carácter único no ha pasado desapercibido. De hecho, los actos del Viernes Santo de Ágreda fueron reconocidos oficialmente cuando «fueron declarados de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León el día 19 de diciembre del año 2000». Un reconocimiento que no responde al espectáculo, sino a la autenticidad y al valor histórico de una tradición que se ha mantenido prácticamente intacta.

Hablar de esta cofradía es hablar de continuidad. Generaciones enteras han formado parte de ella, manteniendo rituales que apenas han cambiado.

Esa fidelidad también se refleja en la variedad de vestimentas que conserva la hermandad. No existe un único uniforme, sino varios que responden a funciones concretas: «el traje tiene cuatro variantes: gala, gala simple, media gala y normal». A esto se suman las vestimentas de hermanas, alumbrantes, banda y la singular escuadra de romanos, que refuerzan el carácter escénico y simbólico de cada procesión sin perder su esencia tradicional.

Uno de los momentos más significativos sigue siendo el Viernes Santo, con un recorrido lleno de simbolismo que incluye actos como el Sermón de las Siete Palabras o la procesión del Santo Entierro, en la que participan doce pasos y decenas de cofrades.

Como resume su propio espíritu, la hermandad sigue invitando a todos a participar activamente: «La Parroquia y la Cofradía invitan a todos a tomar parte en los actos que se han programado».