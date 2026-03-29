Pesca: el Campano en imágenes

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Campano Soriano ha celebrado este fin de semana su 22.ª edición, con una jornada de pesca en el río Duero en la que los participantes han competido por lograr la mayor captura de la temporada. Un año más, se ha hecho visible la magia del Campano, ya que no se ha repetido campeón, manteniéndose así una tradición que distingue a este torneo como uno de los más abiertos e imprevisibles del panorama regional.

Iván Marco Gil se ha proclamado vencedor con una captura de 63 cm,

imponiéndose en una edición marcada por el alto nivel técnico y la igualdad entre los participantes. El título de Mejor Socio Clasificado ha sido para Guillermo Pereira, que ha logrado una captura de 59 cm.