La influencer soriana Jessica Pascual comparte la receta (con Thermomix) de la tarta costrada

La influencer soriana Jessica Pascual muestra el resultado final de la tarta costrada, un postre tradicional con hojaldre crujiente, nata y crema pastelera que se ha hecho viral en redes sociales@jessicapascualtel

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cruje casi tanto como los torreznos, pero en versión dulce. Así presenta la influencer gastronómica soriana uno de los postres más reconocibles de la tradición soriana en redes sociales, la tarta costrada. Una maravilla para el paladar que para llevar a cabo, insiste, «solo necesitas 30 minutos».

Aunque en su publicación la creadora no detalla cantidades ni pasos completos, sí deja ver los elementos clave de la receta (hojaldre, nata montada, crema pastelera, azúcar glas y almendra laminada) y el proceso general de montaje. Esa combinación, tan sencilla como resultona, es precisamente la base de este dulce típico que recuerda a una milhojas, pero con un carácter propio muy marcado.

Un clásico que revive gracias a las redes

La elaboración de la costrada responde a una técnica tradicional que prioriza el contraste de texturas. El hojaldre, previamente horneado hasta quedar dorado y seco, aporta la parte crujiente, mientras que el relleno combina la suavidad de la crema pastelera con la ligereza de la nata montada. El conjunto se remata con azúcar glas y almendra tostada, que añade un punto aromático y visual.

En la versión que sugiere Jessica Pascual, el uso de Thermomix simplifica especialmente la preparación de la crema pastelera, al permitir controlar temperatura y velocidad en pocos minutos, mientras que la nata se monta con precisión para conseguir una textura firme sin llegar a cortarse. El montaje final mantiene la estructura clásica: capas bien definidas que combinan distintas texturas.

El propio vídeo refuerza esa idea de receta accesible y muy visual. En las imágenes, la creadora muestra un hojaldre especialmente fino y quebradizo, prácticamente en láminas irregulares, lo que sugiere un horneado intenso para potenciar al máximo el crujiente. Sobre esa base, añade capas generosas de nata y crema, terminando con azúcar glas espolvoreado en abundancia justo antes de servir, un gesto que no solo aporta dulzor, sino también ese acabado de pastelería que hace el postre más atractivo.

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Para que el resultado se acerque al de pastelería, el hojaldre (aunque sea comprado) conviene trabajarlo con algunos detalles clave: pinchar bien la masa antes de hornear para evitar que suba en exceso, espolvorear azúcar por la superficie para potenciar el caramelizado y hornearlo con otra bandeja encima durante los primeros minutos si se busca un acabado más plano y uniforme.

En el caso de la crema pastelera, prepararla en Thermomix a unos 90 grados permite que espese de forma homogénea sin riesgo de que se corte, pero es fundamental dejarla enfriar con film en contacto para evitar que forme costra. Antes de usarla, conviene removerla ligeramente para recuperar una textura más fina y cremosa.

El interés que ha generado la receta se refleja también en los comentarios, donde muchos usuarios piden más detalles sobre la elaboración, confirmando el tirón visual de este dulce. Ella aclara: «Es crema pastelera y nata montada» y explica: «el hojaldre se hornea en horno o freidora de aire».

Son pequeños trucos que ayudan a afinar una receta sencilla que, como demuestra su viralidad, sigue conquistando por su mezcla de tradición, facilidad y puro disfrute.