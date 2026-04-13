Renta 2026 en Soria: las deducciones que conviene revisar antes de presentar la declaración

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Este mes de abril ha arrancado la campaña de la Renta 2026. Los contribuyentes de Soria deben estar muy atentos a la hora de revisar las deducciones automáticas, ya que pueden marcar la diferencia entre tener que pagar y que te devuelvan dinero.

La Junta mantiene beneficios fiscales específicos en el IRPF y la Agencia Tributaria recuerda que parte de las deducciones automáticas deben revisarse siempre antes de enviar el modelo 100. Este aspecto además es clave en una provincia con un peso tan alto del medio rural y del que muchas familias pueden aprovecharse.

Lo primero que conviene revisar

Antes de aceptar el borrador, es imprescindible que confirmes que tus datos personales, familiares y de residencia habitual sean los correctos, porque muchas de las deducciones dependen de ello. La propia Agencia Tributaria señala que la cumplimentación de las deducciones autonómicas es uno de los bloques específicos del modelo 100, por lo que no basta con aceptar el borrador sin repasar cada apartado.

En Castilla y León, la normativa vigente desde el 1 de enero de 2026 incorpora mejoras en algunas deducciones, especialmente las ligadas a vivienda y familia en el medio rural, lo que obliga a una lectura detenida de la declaración, sobre todo en una provincia como Soria.

Vivienda y alquiler en Soria

La vivienda es uno de los puntos más relevantes para los sorianos. En concreto, la Junta recoge la deducción por arrendamiento de vivienda habitual con un 20% de las cantidades satisfechas y un límite de 459 euros en ciertos supuestos, y un 25% con límite de 612 euros cuando la vivienda está en municipio rural que cumpla los requisitos establecidos.

Familia, nacimiento y discapacidad

El bloque familiar es otro que hay que tener en cuenta. Castilla y León mantiene deducciones por nacimiento o adopción de hijos, con cuantías reforzadas en municipios rurales, y la Junta ha actualizado estas ventajas para el ejercicio 2026. Aquellos contribuyentes con grados de discapacidad también pueden ser beneficiarios, con importes que varían según el grado reconocido y la edad del contribuyente.

Este beneficio no solo puede aplicarse a la persona con discapacidad, sino también a sus familiares. En términos prácticos, esto obliga a revisar certificados, grado de discapacidad y padrón antes de presentar la declaración.

Otras deducciones que suelen pasar desapercibidas

Alquiler para jóvenes, emprendimiento, movilidad sostenible y donaciones y aportaciones según la normativa autonómica: estas son otras deducciones que pueden pasar desapercibidas por el contribuyente. Estas medidas, si se aplican correctamente, pueden tener un gran peso fiscal, sobre todo en Soria, con una gran despoblación y donde es necesaria la fijación de población joven.

Los documentos que debe tener a mano

Reúne cuanto antes justificantes de alquiler, escrituras o contratos de compra, certificados de empadronamiento, títulos de familia numerosa, resoluciones de discapacidad y cualquier otro documento que pueda acreditar las deducciones descritas en el artículo.

Si resides en un municipio rural o tienes la vivienda en uno, deberás comprar que cumpla los requisitos específicos de la norma autonómica. La regla más prudente que os podemos dar es la siguiente: si tienes dudas, revisa bien el beneficio antes de enviar la declaración, no después.

Si tienes más dudas, ponte en contacto con la Agencia Tributaria en el 91 554 87 70. Si precisas asistencia y cita, el teléfono es el 91 333 5 333.