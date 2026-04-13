Las temperaturas suben el martes con Soria ya en 18 grados

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La primavera retoma el pulso en lo meteorológico. Para este martes, 14 de abril, las previsiones oficiales marcan una subida de las temperaturas máximas que en Soria capital llegarán hasta los 18 grados. Para el miércoles, un nuevo incremento debería mostrar más de 20 grados en buena parte de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para el martes un aumento de las temperaturas en toda Castilla y León, especialmente en el caso de las máximas, que en el caso de Valladolid y Zamora capital alcanzarán los 20 grados. No obstante, no se descartan heladas débiles en zonas de montaña.

En una jornada en la que solo se esperan lluvias en zonas de montaña, entre las capitales de provincia la más fresca será Segovia, con una máxima de 15 grados, seguida de Ávila, con uno más y de Burgos, León y Soria, donde se alcanzarán los 18 grados, informa Ical.

Además, para el miércoles, 15 de abril, las temperaturas continuarán recuperándose. Entre las capitales de provincia las mínimas se moverán entre los cuatro grados de Soria y Burgos y los siete de Segovia y Zamora, mientras que las máximas oscilarán entre los 22 grados de Palencia, Soria y Valladolid y los 19 de Segovia.