Seis hombres y tres mujeres juzgarán en Soria al acusado de asesinar a su pareja en Navidad

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Seis hombres y tres mujeres juzgarán en la Audiencia Provincial de Soria al acusado de asesinar a su pareja en la Nochebuena de 2022 en su vivienda del municipio soriano de Matamala de Almazán, después de que esta mañana quedara constituido el jurado popular tras las sucesivas recusaciones de las partes.

Son nueve los integrantes, más dos suplentes, una mujer y un hombre, quienes deberán determinar si el procesado es inocente o culpable de asesinar a la víctima y prender fuego posteriormente a la casa, en un intento de eliminar indicios que le incriminaran, según sostienen la Fiscalía y las dos acusaciones particulares de la familia de la víctima, que piden para el encausado una pena de prisión de 25 años por un delito de asesinato y otros dos más por el de daños.

La elección del jurado se prolongó durante horas y fue necesario volver a recurrir al azar ante las consecutivas recusaciones de las partes. De las 40 personas que estaban llamadas a ser potenciales jurados se restó a aquellos que se acogieron a la dispensa de no participar según circunstancias que contempla la Ley del Jurado.

El nombre del resto fue introducido en un saquete de donde la letrada de la administración de Justicia de la Audiencia Provincial fue sacando papeletas hasta llegar a 15 en un primer momento, si bien, las exclusiones que fueron haciendo los abogados y la Fiscalía, hasta cuatro recusaciones cada uno, obligaron a que tuvieran que recurrir de nuevo al azar para completar la lista de los 11 componentes, según indicaron fuentes próximas al caso.

La mayoría son de mediana edad, con la excepción de un par de jóvenes, y serán los que tengan que determinar en estos próximos días, a tenor de las declaraciones y las pruebas que se expongan en la sala, si el acusado es culpable o inocente.

Una vez que los 11 juraron sobre el desempeño de su labor en el juicio, la magistrada ponente del caso se dirigió a ellos para explicarles la relevancia de lo que decidan, instándoles a no desaprovechar la oportunidad de contribuir en una labor social. También las partes se presentaron ante el jurado y expusieron cuál será su papel en el juicio en el que se juzgará por asesinato al acusado, que accedió a la Audiencia Provincial una vez constituido el jurado popular y pudo encontrarse cara a cara con las 11 personas que tomarán la decisión sobre su caso.

La vista oral como tal comenzará ya el martes 14 de abril con la intervención en primer lugar de los agentes de la científica de la Guardia Civil, que son quienes inspeccionaron el lugar del crimen el día de Navidad de 2024, cuando el propio acusado fue quien dio la voz de alarma al asegurar al servicio de emergencias 112 que salía humo de la casa de su pareja, de la que vivía enfrente y con la que había estado hasta hacía unas horas.

A continuación declarará en condición de testigo un ex novio de la víctima, un familiar y un amigo, y las declaraciones continuarán el miércoles. Además tendrá que exponerse la autopsia de la víctima, que, según se incorporó a la instrucción del caso, evidenció que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, por lo que ya había fallecido cuando se produjo el incendio.

Las acusaciones, tanto Fiscalía como las particulares de la hija, la madre y dos hermanos de la finada, señalan que el detenido golpeó con fuerza a la mujer con un martillo de hierro macizo en distintas partes de la cabeza, hasta en ocho ocasiones, según pudo saber este periódico de fuentes próximas al caso, causándole la muerte por el grave traumatismo craneoencefálico.

Sostienen que la víctima no tuvo opción de defenderse puesto que la agresión se produjo de forma sorpresiva. La agresión se sitúa en plena madrugada, después de que la pareja hubiera regresado de la capital soriana donde habían festejado la Nochebuena con familia de ella.

La declaración del acusado no se prevé hasta el viernes, ya que por ley tiene derecho a escuchar a todos los testigos y conocer las pruebas antes de subir al banquillo.

Una vez que finalice la vista oral, el jurado recibirá el objeto del veredicto y se recluirá, durante el tiempo que necesite para contestar a dicho cuestionario que es que determinará sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Las deliberaciones se harán en la biblioteca de la Audiencia Provincial y tendrán que estar aislados en un hotel, sin teléfonos móviles, hasta tomar una decisión.