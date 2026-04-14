"Tenía un fuerte golpe en la cabeza y estaba parcialmente calcinada sobre el sofá"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

"Fallecida, con un fuerte golpe en la cabeza y parcialmente calcinada sobre el sofá, encima un tronco de leña con ascuas incandescentes". Así encontró la Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria el cuerpo de la mujer hallada muerta en la Nochebuena de 2024, en su vivienda de Matamala de Almazán, tal y como declaró en la primera sesión del juicio por asesinato que se sigue en la Audiencia Provincial de Soria con jurado popular y en el que el acusado se enfrenta a 27 años de cárcel.

En la estufa encendida junto al sofá, el martillo de hierro, como arma del crimen, y el teléfono móvil del acusado, ambos calcinados. El jurado popular, seis hombres y tres mujeres, pudo ver como el martillo mostrado por la agente judicial y las fotografías tomadas en el lugar de los hechos sobre la situación de la fallecida. Puestos en situación, el juicio discurrió con las declaraciones de la Guardia Civil, la hermana de la víctima y la expareja sentimental, a quien apuntaban inicialmente las investigaciones pero que quedó descartado. "Físicamente" es imposible que estuviera en el lugar de los hechos porque testigos, y fotografías, evidencian que estaba en Gerona en Nochebuena, además del rastreo telefónico y de tráfico.

Los testimonios de los agentes señalaron que el acusado, pareja de la víctima desde hacía unos meses, había salido de casa de la misma en torno a las 7.42 horas, que es cuando desactivó la alarma de su propia casa, a apenas 100 metros en el mismo pueblo. Los picos de energía, según consulta a la compañía eléctrica, indican que puso una lavadora. En la colada, ropa de la víctima con la que el procesado se había vestido para ir a su vivienda, y también la parte de arriba de una sábana de la cama de ella. De hecho, el dibujo coincide con el de la almohada que encontraron en el sofá, junto al cadáver, como apuntaron los agentes. Lo que no ha aparecido es la ropa que el encausado, que saben cuál era por las fotos que se hicieron en la cena de Nochebuena y que compartieron con la familia de la víctima en Soria capital unas horas antes del suceso.

Uno de los momentos más tensos vividos en la primera sesión del juicio por asesinato fue la reproducción de la llamada que realizó el acusado, con el teléfono móvil de su pareja, a emergencias 112, alertando de que salía humo de la vivienda de ella y pedía ayuda. "Corran, corran, hay una chica dentro. Sale humo por debajo de la puerta. Está dentro, la he dejado hace una hora. Presentó el viernes una denuncia contra su expareja. Voy a tirar la puerta, no consigo entrar. Ahora. Hay mucho humo, la chica está aquí. Se está quemando, está muerta. Corran, corran por favor", pudo escucharse en la conversación con el 112 reproducida en el juicio, y que el acusado escuchó con la cara tapado y visiblemente nervioso. Dicha conversación levantó sospechas a los investigadores. "Llama la atención el tiempo que tarda en abrir la puerta, una cerradura muy endeble, y que supiera con toda rotundidad que la mujer estaba dentro", relataron los agentes, poniendo de relieve además que pasan unos 30 minutos desde que sale de su casa, según indica el hecho de que volviera a conectar la alarma a las 7.55 horas, y la llamada a emergencias a las 8.22 horas.

La Guardia Civil llegó a hablar de "escenificación" y "teatralización" por los indicios hallados, como que el sofá hubiera sido movido de sitio, que la puerta no estuviera forzada, que dijera al 112 que había denunciado a su expareja, y que previamente, a las 3.15 de esa noche, pidiera la presencia de la Guardia Civil por que su pareja había escuchado ruidos de coche. Los agentes acudieron y no vieron nada, después de hablar con ambos.

La autopsia fija la hora de la muerte entre las 3.45 y las 5.00 horas, según se pudo escuchar en el juicio, aunque el jurado popular conocerá el miércoles los detalles de la autopsia.

(Seguirá ampliación)