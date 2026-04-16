CCOO responde a FOES: "El absentismo laboral es ausentarse del trabajo sin causa justificada"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha salido al paso de las valoraciones de la patronal soriana sobre la Encuesta de Confianza Empresarial realizada por FOES en el marco del IV Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Empresarial de Castilla y León 2021-2027. Enciso lamenta que “se vuelva a confundir a la ciudadanía mezclando churras con merinas”. La líder sindical soriana ha insistido, "por enésima vez, y seguiremos insistiendo hasta que se deje de manipular”, que el absentismo solo se produce cuando hay una ausencia injustificada al trabajo, no por ejercicio del derecho a la recuperación de la salud”.

En este sentido, CCOO Soria señala en un comunicado que lamenta "la manipulación y la confusión reincidente que utiliza la patronal soriana con el concepto absentismo laboral. La incapacidad temporal es un derecho fundamental que protege la salud y el empleo, garantizando el tiempo necesario para la recuperación de la salud sin que pueda considerarse absentismo". Y recalca que "la mayoría de las ausencias al trabajo están reguladas; es decir, son el ejercicio de derechos por parte de las personas trabajadoras, en concreto dos derechos constitucionales: el derecho a la salud y el derecho al trabajo.

Enciso reclama que se haga un desglose de las causas que propician esas cifras, “porque así se demostrará que están hablando de incapacidad temporal, no de una ausencia no justificada”. Desde CCOO seguiremos “desmontando los mitos y falsos argumentos sobre las bajas y sus prestaciones”, explica.

Para el sindicato, la recuperación de la salud requiere medios e inversiones, “no criminalizar a las personas que han tenido la desgracia de perder la salud” y precisan su pronta y plena recuperación, porque “la salud no se debate”.

Recuerda a la patronal que la salud y el trabajo "son dos derechos constitucionales". "Es una inversión permanente en más recursos destinados a los sistemas públicos de salud”.

"Las alarmantes y manipuladas cifras que maneja la patronal solo demuestran que una sociedad con altos índices de incapacidad temporal en personas trabajadoras requiere amplias mejoras en las condiciones de trabajo", subraya.

Enciso recuerda a las personas trabajadoras que “no deben dejarse engañar, porque la baja laboral no es un fraude, es un derecho constitucional”. Y a la patronal le insta a que “deje de señalar a quien enferma”.

Las propuestas principales de CCOO para la incapacidad temporal son la reforma de las mutuas, el refuerzo sanitario, el reconocimiento de enfermedades profesionales, fortalecer los servicios de salud mental y reforzar la dotación de médicos inspectores del INSS para mejorar la gestión y el control de la IT.