La Junta impulsará una red de puntos de observación del eclipse

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia ha comunicado al Consejo de Gobierno la estrategia de coordinación diseñada por la Junta de Castilla y León ante el eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que atraerá a un elevado número de visitantes y que requiere una planificación específica para garantizar una observación ordenada y segura en todo el territorio.

La estrategia autonómica establece la creación de una red de puntos de observación recomendados estructurada en tres categorías. Por un lado, los puntos de observación especializados, ubicados en municipios con experiencia previa en iniciativas vinculadas a la astronomía. Por otro, los puntos de observación provinciales, correspondientes a municipios que soliciten participar y que serán seleccionados en función de su ubicación, servicios públicos disponibles y accesibilidad. Finalmente, se contemplan puntos de observación en municipios de más de 20.000 habitantes y en localidades de sus alfoces que deseen sumarse a la iniciativa.

En todos los casos, la participación de los municipios tendrá carácter voluntario y requerirá la correspondiente solicitud. A partir de estas, se llevará a cabo un proceso de selección atendiendo a criterios como la ubicación, los servicios públicos disponibles, las infraestructuras, las vías de comunicación y las zonas de exclusión.

Para garantizar la adecuada coordinación de todos los dispositivos, se prevé la activación de los planes de Protección Civil que resulten necesarios, constituyéndose los correspondientes CECOPIS provinciales, en los que estará presente la Administración del Estado a través de la correspondiente subdelegación del Gobierno. En este marco, las Delegaciones Territoriales, en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, llevarán a cabo la preselección de los municipios.

El conjunto de estos emplazamientos configurará una red que, previsiblemente, contará con alrededor de 200 puntos de observación en toda la Comunidad, con el objetivo de canalizar la afluencia de personas, evitar concentraciones incontroladas y compatibilizar la seguridad con la protección del entorno natural. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, avanzó que en algunos casos, por cuestiones de seguridad o acceso a servicios sanitarios o de protección civil se podrán establecer limitaciones.

Esta planificación se ha abordado en el marco de distintas reuniones de coordinación institucional. En primer lugar, se ha trabajado con las diputaciones provinciales y, posteriormente, con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, encuentros en los que ha participado la Federación Regional de Municipios y Provincias. Asimismo, esta misma semana el consejero de la Presidencia ha trasladado la estrategia a los delegados territoriales en el seno de la Comisión General de Coordinación Territorial, reforzando la coordinación administrativa en todo el territorio de cara a la fase ejecutiva del operativo.