Los peritos dicen que el incendio posterior al crimen de Matamala fue provocado y avivado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los peritos de la Guardia Civil corroboraron que el incendio que se produjo en el salón comedor donde se encontró a la víctima del crimen de Matamala de Almazán fue provocado y que el autor intentó incrementar la combustión depositando troncos de leña en el sofá donde se halló el cadáver de la víctima. La Audiencia Provincial de Soria acogió ayer la IV sesión del juicio con Tribunal de Jurado contra un hombre, acusado de matar a su pareja e intentar prender fuego a la casa donde vivía. En esta jornada, previa a la declaración del acusado, comparecieron peritos que corroboraron la tesis de que el incendio fue fortuito y que la víctima murió a consecuencia de los golpes que le propinaron con un martillo, informa Ical.

Los técnicos especialistas en incendios de la Guardia Civil de La Rioja comparecieron presencialmente y aseguraron que el incendio, aunque pretendía ser mayor, fue «pequeño», ya que no se halló humo ni en la puerta de acceso a la casa ni en el vestíbulo.

Durante su declaración, los agentes explicaron que el origen del incendio se sitúa en un tronco incandescente extraído de una estufa de leña, que fue trasladado hasta el sofá para iniciar el fuego. Posteriormente, se añadieron otros troncos con la intención de avivar las llamas, aunque estos no llegaron a arder en la misma medida.

Los peritos precisaron que el tronco inicial presentaba un mayor grado de carbonización, lo que confirma que ya estaba en combustión previamente, mientras que el resto no alcanzó la temperatura necesaria para propagar el incendio. Asimismo, indicaron que no se detectaron restos de acelerantes y que el fuego tuvo un alcance limitado, sin llegar a extenderse a otras zonas de la vivienda.

También apuntaron a indicios de una posible pelea previa, como la presencia de objetos desplazados, entre ellos restos de un cuadro y una taza, y el hecho de que el sofá hubiera sido movido al centro de la estancia. Otros dos agentes de la Guardia Civil, que comparecieron por videoconferencia, indicaron que la cerradura funcionaba correctamente y que la puerta podía abrirse desde el exterior aun con la llave introducida por dentro, siempre que esta estuviera en posición vertical. Asimismo, otros especialistas detallaron que elaboraron dos informes, con apoyo de unidades caninas especializadas en la detección de restos biológicos, cuya intervención se demoró por su disponibilidad al operar en todo el territorio nacional.

Por su parte, especialistas forenses señalaron que las lesiones presentadas por la víctima eran vitales y se produjeron en un intervalo muy próximo a la muerte. Asimismo, indicaron que no se detectó presencia de humo en los pulmones ni en las vías respiratorias, lo que apunta a que la víctima no inhaló gases durante el incendio y que ya estaría muerta. En el ámbito biológico, los análisis confirmaron que el semen hallado en la vagina y las células localizadas en la zona anal correspondían al acusado.

La vista oral continua hoy con la declaración del acusado, la presentación de informes y conclusiones finales por parte de las partes. La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 27 años de prisión; 25 por el delito de asesinato y dos por daños derivados del incendio de la vivienda que se le imputan. Los hechos se remontan a la madrugada del 24 al 25 de diciembre de 2022, cuando la víctima, de 44 años, fue hallada sin vida en su vivienda de Matamala de Almazán. Según sostiene la investigación y la acusación, el acusado la golpeó ocho veces en la cabeza con un objeto contundente, compatible con un martillo, lo que le causó la muerte por traumatismo craneoencefálico.