El avance de las obras del camino de La Fuentona obliga a cortar el acceso a vehículos hasta el miércoles

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta cortará el acceso a vehículos a la entrada al Monumento Natural de la Fuentona, en Soria, con motivo de los trabajos de mejora que está realizando en el camino de entrada, desde este viernes y hasta el miércoles 22.

Los interesados podrán seguir accediendo a pie por el sendero peatonal que parte desde la Casa del Parque Palacio de Santa Coloma - La Fuentona y el Sabinar de Calatañazor, según han informado desde la Delegación de la Junta en Soria.

Dentro del plan de obras previsto, este viernes se inicia el trabajo de riego de imprimación sobre la capa de zahorra, al que continuará el tratamiento de pavimentación. Estas actuaciones son las que ocasionan la necesidad de cortar al tráfico la senda, recoge Europa Press.

Se trata de una actuación de conservación de biodiversidad, un proyecto cofinanciado con fondos Next Generation EU por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 101.136,17 euros y un plazo de ejecución de dos meses.