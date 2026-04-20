El Ayuntamiento confirma a Antón como alcalde y el pleno de investidura será previsiblemente el lunes 27 de abril

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Javier Antón Cacho será el alcalde de Soria en un pleno de investidura que se celebrará previsiblemente el día 27 de abril, lunes, según han confirmado fuentes municipales.

El Ayuntamiento ya dispone del OK de la Junta Electoral Central tras la renuncia de la número 14 en la lista, Antonia Dulce, que posibilita que el siguiente, Javier Antón, acceda como concejal y se convierta, por tanto, en alcalde de la ciudad de Soria, previa renuncia, eso sí, del resto de ediles del PSOE.

Las mismas fuentes han explicado que lo más probable es que la sesión plenaria en la que Antón tomará el bastón de mando sea dentro de una semana, y que en los próximos días mantendrá un desayuno informativo con los medios de comunicación.

Antón se va a convertir así en el tercer alcalde socialista de la democracia, tras Eloísa Álvarez y Carlos Martínez. El pleno se va a celebrar al límite, justo en los 10 días hábiles que permite la ley tras la renuncia de Martínez en el pleno del día 13 de abril.

La incertidumbre sobre el nombre del sucesor de Martínez Mínguez se ha mantenido de forma oficial hasta este lunes, aunque era un secreto a voces que el actual senador se iba a convertir en el regidor soriano.

Se trata de uno de los hombres fuertes del PSOE. Criado en la 'cantera' de Cruz Roja, es el actual secretario de Organización del PSOE de Soria. Ha ocupado cargos de la talla de diputado en el Congreso y de senador, en la actualidad, además de concejal del Ayuntamiento de Soria, como titular en los departamentos de Deportes y Juventud y Servicios Locales.

Cuenta con 53 años y se da la circunstancia de que aún no es edil del Ayuntamiento de Soria. Ocupó el puesto 15 en la lista del PSOE de Soria a la capital soriana. Los socialistas lograron la mayoría absoluta con 12 concejales. Gregorio García, el número 13 en la lista, pasó a ser concejal tras el fallecimiento del edil de Cultura Jesús Bárez.

La número 14 en la lista era Antonia Dulce, que con su renuncia ante la Junta Electoral Central ha posibilitado la llegada de Antón y, por tanto, su acceso a la Alcaldía. Antón tomará posesión de su cargo de concejal y de alcalde en el mismo acto, previa renuncia de seis concejalas y cinco concejales socialistas al puesto.

Una de las dudas radica en si Antón será alcalde manteniendo el actual cargo de senador. Uno de los ejemplos es el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que es regidor y senador al mismo tiempo, aunque ello le valió duras críticas por parte del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Este señaló a Carnero por ser "senador del PP y alcalde al mismo tiempo, y no asistir a las sesiones del senado o no atender a sus obligaciones en la Alcaldía".

Antón fue diputado del Gobierno de España durante dos legislaturas y posteriormente fue elegido senador intercambiándose las tornas con Luis Rey, actual miembro del Congreso por el PSOE de Soria.

Nacido en la capital soriana el 24 de octubre de 1972, es diplomado en Magisterio, especialidad Educación Infantil y Primaria. Vinculado al mundo asociativo de la mano de Cruz Roja Juventud, fue técnico de programas educativos de la organización y presidente del Consejo Provincial de la Juventud.