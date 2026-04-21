El Ayuntamiento de Soria reforzará el personal para atender la regularización de inmigrantes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, pidió hoy “disculpas y paciencia” a la ciudadanía ante las colas registradas en los servicios municipales con motivo del proceso extraordinario de regularización administrativa, y anunció el refuerzo del personal con nuevas incorporaciones para dar respuesta a la acumulación de trabajo.

García explicó que el Consistorio tramita la contratación de dos personas administrativas “por acumulación de tareas”, a las que se sumarán dos trabajadoras sociales encargadas de elaborar informes de vulnerabilidad en muchos de los expedientes. El edil subrayó que se trata de una situación “extraordinaria” que se prolongará hasta el mes de junio y que requiere ajustar los tiempos administrativos y los procedimientos de contratación, informa Ical.

En este sentido, defendió que la Administración local actúa “con la capacidad que tiene cualquier administración”, sujeta a los plazos de las bolsas de empleo y a los llamamientos reglados. Así, indicó que cada incorporación exige contactar con los candidatos por orden, esperar su respuesta en un plazo de 24 horas y continuar el proceso en caso de renuncia, lo que ralentiza la cobertura inmediata de puestos.

El concejal destacó también el esfuerzo del personal municipal, especialmente en los servicios de registro y atención social, que afrontan una elevada presión por la afluencia de usuarios. “Ver a la gente esperando y gestionar ese volumen de trabajo no es sencillo”, apuntó.

Pese a las molestias, García valoró de forma positiva el proceso de regularización, al considerar que permitirá a muchos vecinos “mejorar su situación y trabajar con garantías”, lo que calificó como “una buena noticia”. “Me alegro del proceso de regularización porque muchas personas que viven con nosotros van a poder trabajar con garantía, a pesar de las colas que se está produciendo y que vamos a solventar con el refuerzo del personal”, apostilló.

Por otra parte, el responsable de Personal informó del desbloqueo de un conflicto laboral mediante el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), que afecta a 40 trabajadores laborales de instalaciones deportivas. El acuerdo alcanzado permite, dijo, iniciar el periodo de consultas para negociar sus condiciones laborales, como calendarios y horarios.

El pacto estableció, según el concejal, la prohibición de grabaciones individuales en las reuniones, tal y como pedía uno de los afectados. En este sentido, garantizó que existe el compromiso municipal de remitir las actas en un plazo de siete días, con posibilidad de revisión por parte de los representantes sindicales, y agregó que de haber discrepancias se recurrirá a las grabaciones oficiales custodiadas por Secretaría para verificar el contenido.

Tras este avance, el equipo de Gobierno prevé reactivar de forma inmediata distintos órganos de negociación, como el comité de Seguridad y Salud, la mesa general para abordar la oferta pública de empleo de 2026 y los calendarios laborales, así como una nueva mesa para negociar el convenio colectivo del personal municipal.

Además, García agregó que el Ayuntamiento impulsará la aprobación de 15 bases específicas para nuevos procesos selectivos, que incluirán perfiles como auxiliares administrativos, técnicos (ingenieros, archiveros), personal de oficios y otros puestos necesarios para reforzar la plantilla.

García se mostró “moderadamente optimista” ante la nueva etapa de diálogo con la parte social, y confió en que el desbloqueo permita avanzar en la cobertura de vacantes y en la mejora de la organización municipal.