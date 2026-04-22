La estatua de Soria que todos han visto y que esconde el origen de la devoción a San Saturio

El obelisco barroco con el busto de San Saturio, situado en la entrada de la ermita del Mirón, uno de los puntos clave de la devoción popular en SoriaTurismo de Soria// Guía de Soria

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En la entrada de la Ermita de Nuestra Señora del Mirón hay una columna con el busto de San Saturio. Está en un lugar muy visible, junto al acceso al templo y al mirador. La mayoría de la gente la ha visto muchas veces. Lo que no siempre se conoce es el motivo de su ubicación.

La estatua de San Saturio en Soria: el lugar donde la devoción ya existía

El dato importante es el uso que tenía este lugar. Turismo de Soria explica que aquí «se hizo costumbre reunirse los labradores […] realizando procesiones de concordia en caso de necesidad de lluvia». Este punto funcionaba como espacio de reunión vinculado a la actividad agrícola y a la vida de la ciudad.

La presencia del patrón en este lugar responde a esa función. Se sitúa en un punto donde la devoción ya estaba presente.

Turismo de Soria indica que «en 1755 un clérigo soriano, Felipe Molero Mediana, mandó construir una preciosa columna de piedra […] con el busto de San Saturio». El encargo sitúa la figura del patrón en un espacio relevante dentro de la vida social y religiosa de la ciudad.

Guía de Soria añade que en esta zona se siguen celebrando actos como San Isidro, lo que confirma la continuidad del uso del lugar a lo largo del tiempo.

La iglesia del Mirón y el monumento a San Saturio son dos de los bienes catalogados.HDS

La estatua de San Saturio en Soria: un símbolo integrado en la historia y el paisaje

A partir de ahí, el entorno completa el sentido del conjunto. Turismo de Soria define el Mirón como «un balcón a la ciudad y al Duero». Desde este punto se observa el conjunto urbano y el río, lo que refuerza su papel como uno de los puntos representativos de Soria.

Según la misma fuente, por este paseo caminaba Antonio Machado junto a Leonor, lo que sitúa el enclave también dentro del contexto cultural de la ciudad.

La propia ermita del Mirón añade otra capa de significado. Turismo de Soria explica que en este punto «se levantaba una de las 35 parroquias medievales dedicadas a Santa María del Mirón», que con el tiempo perdió su categoría hasta quedar como ermita, manteniendo su relevancia devocional.

Celebración de San Isidro 2025MARIO TEJEDOR

Esa continuidad resulta clave. La Virgen del Mirón fue una de las principales devociones de la ciudad, por lo que este espacio ya concentraba una importante carga simbólica antes de la instalación del busto de San Saturio. La colocación de la columna en la entrada refuerza esa relación entre dos referencias fundamentales de la tradición soriana.

El propio edificio también aporta contexto. Según Turismo de Soria, la ermita actual «fue construida en el año 1725 en estilo barroco», sobre restos de una iglesia anterior románica y gótica. Este dato sitúa el monumento en un momento en el que el entorno estaba siendo redefinido.

En ese proceso encaja la construcción del obelisco, que se integra en un espacio ya consolidado como uno de los puntos de referencia de la ciudad.

Guía de Soria añade además un detalle relevante al describir el monumento como una «columna de tres cuerpos del gusto de Churriguera», lo que lo sitúa dentro de una estética barroca reconocible en la época.

El formato tiene una lógica clara: elevar la figura del santo en un punto visible desde la explanada y el paseo.