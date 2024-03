Los 10 lugares de Soria que tendrán soporte selfie, en foto

Elregala naturaleza viva y la posibilidad de recorrer en canoa un sinuoso trazado, admirar las recuperadas márgenes y, cómo no, la ermita de San Saturio , hasta llegar al embalse de Los Rábanos si se va aguas abajo. Este lugar ofrece la imagen más navegable y recreativa del Duero a su paso de la capital, pero no la única. El embarcadero es uno más de los atractivos que ofrece la zona del río en Soria , enclave de atracción para el turista que gusta del medio ambiente, para el de observación y también para el que busca patrimonio y no ha de dejar de ver la recuperada muralla y, por supuesto, la ermita del patrón.