El centro de Soria aparece con una enorme pintada contra la guerra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El lema 'No a la guerra' luce en un tamaño enorme en el corazón de Soria. Una pintada en Mariano Granados, creada apenas 24 horas antes del concierto de Chambao y Los Trócolos de este miércoles, ocupa posiblemente unos 20 metros cuadrados en la plaza.

La pintada esta firmada por el colectivo 'Ciudadanos por la paz', el Ayuntamiento de Soria tiene conocimiento de la acción y se ha realizado con pintura lavable. Por ello es muy posible que se trate de una imagen efímera que vaya desapareciendo en los próximos días.