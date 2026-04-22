El centro de Soria aparece con una enorme pintada contra la guerra
La firma el Movimiento Ciudadano por la Paz y es lavable
El lema 'No a la guerra' luce en un tamaño enorme en el corazón de Soria. Una pintada en Mariano Granados, creada apenas 24 horas antes del concierto de Chambao y Los Trócolos de este miércoles, ocupa posiblemente unos 20 metros cuadrados en la plaza.
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La pintada esta firmada por el colectivo 'Ciudadanos por la paz', el Ayuntamiento de Soria tiene conocimiento de la acción y se ha realizado con pintura lavable. Por ello es muy posible que se trate de una imagen efímera que vaya desapareciendo en los próximos días.