Desierto el contrato de obra del hangar en Garray para el helicóptero medicalizado de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El contrato de las obras para formar la base de operaciones del helicóptero medicalizado de Soria en el aeródromo de Garray ha quedado desierto. La única empresa que había presentado oferta no formalizó el trámite necesario de facilitar la documentación en el proceso, por lo que se da por retirada y por lo tanto, la adjudicación final no ha sido posible.

La licitación fue lanzada por la Gerencia de Emergencias Sanitarias de la Junta de Castilla y León, y el objeto del contrato se fijó en el abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad para posicionamiento de módulos y hangar en el aeródromo, destinados a formar una base de operaciones, disponible para el helicóptero que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha en Soria.

Según explica la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, va a ubicar en el helipuerto de Garray una base sanitaria y para proceder a la instalación de la misma debe realizar las obras para suministrar abastecimiento de agua y saneamiento a las instalaciones y también electricidad tanto monofásica como trifásica para el tanque de combustible.

Todo ello salió por un presupuesto base de licitación de 77.200 euros y un plazo estipulado de un mes.

El anuncio de licitación se publicó el 23 de enero de este año en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y las ofertas podían presentarse hasta el 6 de febrero. El órgano de asistencia técnica comprobó que había una única proposición, en concreto Construcciones y Reformas Rusti.

Examinada la documentación, se admitió, y el 16 de marzo fue propuesta como adjudicataria y se le requirió la documentación que rige por la Ley de Contratos del Sector Público. Transcurrido el plazo, la empresa no la entregó con lo que se entiende que ha retirado su oferta. Ahora la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León declara desierto el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, del contrato.

El nuevo helicóptero medicalizado de la Junta de Castilla y León para Soria entró en servicio el pasado mes de enero de 2026, ubicado en la base del aeródromo de Garray, con el objetivo de mejorar la atención de emergencias en la provincia, aunque inicialmente opera con limitaciones horarias diurnas. Se trata de una de las tres nuevas aeronaves en la Comunidad incorporadas este año, junto a la de El Bierzo y Ávila.