«El Palacio de Alcántara será para archivo, investigación y residencias artísticas»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Centro Nacional de Fotografía sitúa a Soria en el mapa cultural nacional e internacional. Constituye la construcción de una memora colectiva a través de las imágenes. Su directora desde el pasado mes de enero, Mónica Carabias, doctora en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid, destaca que el CNF, que abrirá este año, está creando una colección pública en la que el Ministerio de Cultura ha destinado ya medio millón de euros. Una de las novedades tras la incorporación al Centro del Palacio de Alcántara es su uso. Carabias ya avanza que será destinado al archivo, la investigación y las residencias artísticas.

Pregunta. Las obras del edificio del antiguo Banco de España tienen fijada su finalización en septiembre de 2026. ¿Cuándo podrá recibir a su primer visitante?

Respuesta. El proyecto avanza en estos momentos conforme a la planificación establecida. Tras la finalización de la remodelación, prevista en doce meses, será necesario completar las fases de adecuación museográfica, instalación de equipamientos, traslado de fondos y programación inaugural. Nuestra prioridad no es solo abrir cuanto antes, sino hacerlo con un proyecto sólido, plenamente operativo y a la altura de lo que representa un centro nacional. Y es eso es en lo que estamos trabajando.

P. ¿Qué va a suponer para Soria contar con este centro de referencia?

R. Hace unos días conversaba con parte del estudiantado de la Escuela de Arte y Diseño de Soria, y justamente, les señalaba lo afortunados que debían sentirse por tener el CNF en su ciudad. El Centro Nacional de Fotografía supone para Soria integrarse en una política cultural basada en la descentralización y el equilibrio territorial, situándola en el mapa cultural tanto nacional como internacional. El CNF acerca cultura, conocimiento, formación y desarrollo profesional —especialmente al público joven— y articula patrimonio, creación contemporánea, investigación y educación. Es una institución viva, un centro abierto al territorio, que refuerza la identidad cultural de Soria proyectándola hacia el futuro.

P. El CNF nace con proyección internacional, ¿cómo se va a concretar eso en la ciudad?

R. Aunque el Centro Nacional de Fotografía se encuentra todavía en una fase inicial y su sede está en proceso de rehabilitación, la proyección internacional es uno de los objetivos estratégicos del proyecto. En este primer año el trabajo realizado se ha centrado en definir el modelo institucional y en empezar a tejer relaciones y complicidades con instituciones y profesionales a nivel nacional como internacional. La intención es que esta dimensión se vaya concretando en Soria de manera progresiva, a través de colaboraciones, proyectos compartidos y programas que conecten el centro con redes internacionales de creación e investigación. Como digo, se trata de un planteamiento a medio plazo, basado en un proyecto que busca que Soria participe activamente en el diálogo cultural internacional.

P. ¿Qué fondos va a albergar? Ya cuenta con obras de Cristina de Middel, José Manuel Ballester, Chema Madoz, Joan Fontcuberta y Jorque Yeregui, por valor de 142.735 euros. ¿Qué futuras adquisiciones están previstas?

R. El Centro Nacional de Fotografía está construyendo una colección pública de largo recorrido, centrada en la fotografía contemporánea y pensada desde la coherencia y la responsabilidad institucional. En concreto, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, de la que depende el Centro, ha adquirido en 2025 obra por valor de cerca de medio millón de euros. Los primeros fondos adquiridos, obra de los Premios Nacionales de Fotografía, constituyen un punto de partida sólido, a partir del cual las adquisiciones se están desarrollando de forma progresiva, en diálogo con la programación y las líneas de investigación del centro. La estrategia atiende tanto a trayectorias consolidadas como a prácticas emergentes, con especial atención al contexto español y su proyección internacional, y, de igual modo, concede un papel prioritario a la incorporación de mujeres artistas para asegurar un relato más diverso y fiel a la realidad de la creación fotográfica actual.

P. Aunque su sede esté en obras, ya existe actividad del Centro Nacional, que aprovecha el Gaya Nuño. ¿Iniciativas próximas?

R. Espacios como el Gaya Nuño, junto a otros espacios culturales municipales, están siendo fundamentales para el CNF. El Centro está definiendo sus líneas de trabajo con una visión estratégica y de largo plazo, centrada en construir un proyecto sólido y sostenible, acorde con su carácter público. Paralelamente, estamos trabajando en distintos proyectos en colaboración con instituciones culturales de referencia a nivel nacional como el servicio de Museos de la Dirección General de Cultura Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, la Fundación Ortega Marañón, el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería, el Centro Óscar Niemeyer o la Fundación Fundos, y así avanzar en la creación de una red de trabajo compartida. En este sentido, el Centro ya ha organizado exposiciones en Soria como la de ‘Català-Roca en América’ o ‘Gaza. La mirada no silenciada’ o las I Jornadas de Fotografía en colaboración con el Centro de Estudio de Castilla-La Mancha. Ahora trabajamos en otras exposiciones que presentaremos próximamente en otras sedes.

P. ¿Cuáles son los planes para el Palacio de Alcántara, que el Ayuntamiento ha cedido para el CNF?

R. La cesión reciente del Palacio de Alcántara por parte del Ayuntamiento al Ministerio de Cultura supone un paso importante en el desarrollo conceptual del Centro Nacional de Fotografía. Este espacio permitirá al centro contar con una infraestructura específica destinada al archivo, la investigación y las residencias artísticas, en coherencia con el proyecto global del centro. Sin duda, se trata de un recurso estratégico que refuerza la implantación del CNF en la ciudad y amplía sus posibilidades de trabajo. Su uso se irá concretando de manera progresiva conforme avance el desarrollo institucional del proyecto y siempre en diálogo con el territorio.

P. El proyecto Álbum de Soria fue muy bien acogido, ¿cómo está yendo la aportación de fotografías de los sorianos?

R. La respuesta de la ciudadanía ha sido realmente emocionante. Desde el inicio, Álbum de Soria ha despertado mucho interés y están llegando fotografías muy diversas por las épocas que retratan como por las miradas que contienen. Cada aportación amplía el relato colectivo de la ciudad y del territorio, y eso es precisamente lo más valioso del proyecto. Estamos viendo una implicación muy generosa por parte de la ciudadanía, que entienden el álbum no solo como una recopilación de imágenes, sino como un ejercicio de memoria compartida. Para el CNF es una experiencia muy estimulante, porque refuerza la idea de que la fotografía es una herramienta de vínculo, identidad y participación, y confirma que existe un verdadero interés por formar parte activa de este proyecto desde el inicio. Es importante recordar que las fotografías deben entregarse siguiendo unas normas básicas de presentación y cesión, pensadas para garantizar su correcta conservación y uso. Animamos a quienes aún no lo hayan hecho a participar y a seguir enviando imágenes, porque este proyecto se construye con la suma de todas esas miradas, y lo más importante, no tiene fecha de caducidad. Las instrucciones de participación están en https://www.cultura.gob.es/cultura/creacion-contemporanea/programasyactividades/album-soria.html

P. En la era digital, el legado a custodiar puede ser enorme.

R. Creo que el desafío actual al que nos enfrentamos desde las instituciones no es tanto la cantidad de imágenes que se producen sino cómo mirarlas, seleccionarlas y conservarlas con responsabilidad. Custodiar un legado en la era digital exige criterio, reflexión y tiempo. Desde el Centro Nacional de Fotografía concebimos esta tarea no como un ejercicio de acumulación, sino como un proceso consciente de construcción de memoria colectiva a través de las imágenes.

P. El CNF gestiona también ayudas que se han convocado este año por primera vez dotadas con un millón de euros. ¿Ya se han adjudicado, qué tipo de proyectos?

R. El año pasado el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, puso en marcha por primera vez una convocatoria de ayudas competitivas a la promoción de la fotografía dotada con un millón de euros. La respuesta fue muy positiva, con proyectos muy diversos que reflejan la vitalidad del sector en todo el país. Es una línea estratégica pensada para apoyar la fotografía desde criterios de transparencia y responsabilidad. La convocatoria de 2025 se resolvió a finales de diciembre y en estos momentos ya estamos trabajando en la próxima convocatoria 2026.

P. ¿Cómo se canalizará la investigación en el Centro?

R. Yo vengo de la Universidad y considero la investigación como una de las líneas estructurales del CNF, planteada siempre de manera transversal, en estrecha relación con la colección, los archivos y la programación. En este contexto, el Palacio de Alcántara va a tener un papel fundamental como espacio destinado al archivo, la investigación y las residencias artísticas proporcionando las condiciones necesarias para un trabajo continuado y profundo. El objetivo es que la investigación se desarrolle de forma continua en colaboración con universidades y otras instituciones culturales, y que contribuya a generar conocimiento y reflexión en torno a la fotografía y la cultura visual contemporánea, siempre desde un anclaje claro en el territorio y en el contexto público del proyecto.