Las oposiciones de profesor llaman a 1.360 aspirantes a Soria el 20 de junio

Celebración de los exámenes de las oposiciones al Cuerpo de Maestros, Secundaria y otros en Castilla y León.Leticia Pérez

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las oposiciones para profesor de Secundaria y otros cuerpos se concretan y ya tienen fecha, el 20 de junio. Soria albergará dos especialidades: Latín y Lengua y Literatura. Entre ambas tienen inscritos a 1.360 aspirantes, cifras que en ediciones anteriores de las pruebas se han dejado sentir en la hostelería llevándola incluso al lleno.

En este caso las oposiciones que se desarrollarán en Soria cubrirán 120 plazas en Educación. La ratio de opositores por plaza es de 11,33 suponiendo que todos se presentasen, los cual supondría que más de un millar de los concurrentes se quedaría sin plaza en esta convocatoria.

La Junta de Castilla y León ha confirmado que el sábado 20 de junio se celebrará la primera prueba de las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, en las que participarán más de 15.000 aspirantes en toda la Comunidad.

Así se lo ha traslado el Ejecutivo autonómico a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial -CSIF, ANPE, Stecyl-i, UGT-SP y CCOO-, a las que ha explciado detalles sobre las oposiciones de este 2026.

También se ha confirmado que se han recibido 15.044 solicitudes para participar en el proceso. La convocatoria afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, 31 de Secundaria (970 plazas), una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (11 plazas) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 plazas), informa Europa Press.

En concreto, la Consejería de Educación establece en Secundaria 155 plazas para la asignatura de Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca y para los que se han presentado 1.407 solicitudes; 85 para Lengua y Literatura, cuyas pruebas se celebrarán en Soria y contarán con 1.043 aspirantes; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia) con 2.031 solicitudes y 75 para la especialidad de Orientación educativa, con 970 solicitudes.

Asimismo, se ofrecen 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora), con 827 solicitudes; 50 para Educación Física (León) y 883 solicitudes; Biología y Geología (Valladolid) con 1.158 solicitudes; 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora) con 326 solicitudes; y Filosofía (León) y Latín (Soria), que contarán con 35 plazas cada una y 521 y 217 solicitudes, respectivamente.

Otras plazas

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila, y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una y con 829 y 600 solicitudes respectivamente; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora), con 211, 192 y 294 respectivamente; 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos) con 233 solicitudes; y 20 para Economía (Ponferrada) con 453 solicitudes.

Dentro de este cuerpo también se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos) con 231 solicitudes; 15 plazas de Francés (Ávila) con 312 solicitudes; 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos con 125 plazas y doce para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico con 133 solicitudes, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; diez para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos) con 124 solicitudes y otras tantas en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid), con 254 solicitudes.

De la misma forma, se han convocado nueve plazas en Análisis y química industrial (Burgos) con 138 solicitudes; otras tantas en Música (Salamanca) con 460 solicitudes; seis en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos y para las que se han presentado 171 y 111 solicitudes; cinco para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) con 95 solicitudes y Griego (Ávila) con 57 solicitudes; cuatro para Laboratorio con 120 solicitudes y dos en Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos con 29 solicitudes.

Por último, para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas se convocan once plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia, y para las que se han presentado 190 solicitudes; y para el de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila), para las que se han recibido 299 solicitudes.