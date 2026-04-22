Profesionales del sector del turismo en Soria se forman sobre astronomía: el eclipse, eje de un curso de alto nivel en Tierras Altas

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Más de una treintena de profesionales del sector turístico de la provincia de Soria y otros puntos de la geografía nacional han participado en un curso de capacitación de monitores en astroturismo. La iniciativa ha estado organizada por la Mancomunidad de Tierras Altas, con el objetivo de formar al sector y técnicos en la materia en instituciones en unos conocimientos mínimos para poder divulgar conocimientos sobre el Universo. Lo han hecho con profesionales expertos en la materia de la astronomía, en 60 horas de sesiones de teoría y práctica el municipio soriano de San Pedro Manrique, donde se encuentra la sede de la mancomunidad.

Las materias impartidas en este Curso de Monitores astronómicos starlight se han dividido en dos módulos, uno de astronomía y otro de astroturismo, con temas tan variados como concretos: la historia de la astronomía, mecánica celeste, el sistema solar, parámetros de calidad del cielo, origen del universo y cosmología, los fundamentos de relatividad, instrumentación astronómica, la astrofotografía, y el manejo de telescopio y planetario, así como la conducción de grupos de noche, entre otros. El curso ha sido impartido por la Fundación Starlight, organismo creado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

La iniciativa ha contado con la participación de 35 personas relacionadas profesionalmente con el sector servicios, 8 de ellas de la comarca de Tierras Altas, 11 del resto de la provincia y las otras 16 de diferentes zonas de España como Teruel, Galicia, Tenerife, la Rioja y Madrid.

Foto de familia de los participantes frente a la sede de la Mancomunidad de Tierras Altas.HDS

El curso es una de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino La huella de la Trashumancia, vinculada a la atracción de nuevos emprendedores, financiados con fondos europeos. "Conscientes de la riqueza que supone disponer de un cielo limpio de contaminación atmosférica y lumínica, lo que permitió que Soria fuera declarada primera provincia Reserva Starlight, desde la Mancomunidad se quiso ir un paso más allá y tras un estudio de este recurso cuyas conclusiones fueron totalmente positivas, se logró la certificación de la comarca como Destino Turístico Starlight", apuntan desde la mancomunidad.

Por ese motivo, el siguiente paso, "casi obligado", era formar a los profesionales del turismo que integran este territorio o alrededores: propietarios de alojamientos y de empresas de turismo activo, guías de turismo o naturaleza, técnicos de Ayuntamientos u otras administraciones con competencia en temas turísticos y profesionales o amateurs del astroturismo y la divulgación científica que ven en este campo una vía de emprendimiento.

Tierras Altas entiende que el "turismo de las estrellas es un segmento emergente de la industria turística" que, no sólo tiene un valor cultural y económico en sí mismo, sino que significa un elemento de movilización para otras actividades e instalaciones en zonas que necesitan ampliar su oferta e implantar factores de dinamización para su economía. Por ello, el "acontecimiento planetario de este verano, el eclipse de sol que sucederá el 12 de agosto" es una circunstancia que los profesionales del turismo apuesta por aprovechar, así como los que tendrán lugar con menor impacto los dos años próximos.

"Esto hacía necesario capacitar a las personas que pudieran estar interesadas en los conocimientos mínimos para poder divulgar conocimientos sobre el Universo, divisado éste a simple vista o con sencillos instrumentos de observación, y concienciar sobre la importancia de conservación de un cielo nocturno de calidad", añaden.

La valoración por parte de los asistentes ha sido de gran satisfacción, tanto por la calidad de los contenidos, como por los profesores que los han impartido, algunos de la talla de Rafael Bachiller, astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional; Susana Malón, física y experta en auditorias lumínicas; o Antonia Varela, astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias y directora de la Fundación Starlight.