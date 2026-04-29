Los sindicatos de Soria invitan a una manifestación del 1º de Mayo por «derechos, salarios justos y vivienda»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo se celebrará un año más con una manifestación que partirá el viernes, a las 13.00 horas, desde la plaza Mayor hasta la de las Concepciones, junto a las sedes de los sindicatos mayoritarios y la patronal. Este 1º de Mayo servirá para reivindicar «derechos, salarios justos y viviendas», según resumieron los responsables de UGT y CCOO, Juan Manuel Peña y María Enciso, respectivamente, quienes invitaron a la participación.

«Estamos en un momento clave y están en peligro las condiciones de la clase trabajadora y de nuestra democracia», señaló Enciso, quien denunció el «discurso del odio» que se está imponiendo en la sociedad por parte de algunos sectores. «Están levantando trincheras, que están enfrentando a la sociedad, pues ponen peligro la democracia que se ha construido con tanto esfuerzo», dijo Enciso, quien recalcó: «Hay que tener claro que sin derechos laborales y sin igualdad no hay democracia».

«Creemos que es un momento clave para que salgamos a la calle y reivindiquemos nuestros derechos como clase trabajadora», matizaron.

Reconocieron los sindicatos que ha habido una mejora en los salarios mínimos, «pero se necesita más porque vemos personas trabajadoras que son pobres y en situación de vulnerabilidad».

La representación sindical está reclamando que los salarios no pueden subir menos de un 4% debido a la situación económica en España, «porque las empresas están ganando, los márgenes empresariales son buenos, los últimos datos nos dicen que las empresas están ganando un 13%».

También pusieron de manifiesto que se ha reducido la temporalidad del empleo, «pero hay que seguir en el impulso, no podemos permitir que la patronal siga frenando y no dejando negociar el acuerdo para el empleo a nivel nacional, donde ahí se pactan cuestiones que que son importantes para la clase trabajadora».

UGT y CCOO reclamaron el registro de jornada, no como mero papel firmado a mano, para erradicar los contratos a tiempo parcial con más horas «que no se pagan». «Que la jornadas parciales donde haya abuso de esas horas extras sean completas», recalcaron, para concluir con un mensaje claro, «tenemos que reforzar nuestro estado de bienestar porque crea igualdad entre las personas trabajadoras y entre la ciudadanía., pues si no tenemos servicios públicos, hay muchas personas que no van a poder acceder, por ejemplo, a una educación».

Por otro lado, los sindicatos aseguraron que «si nada lo remedia, volveremos a ver a la ultraderecha en nuestras instituciones, que nos dará algún golpecillo», en referencia al recorte de subvenciones para programas y a la presión ejercida sobre ellos cuando Vox estaba en el Ejecutivo de Castilla y León. «Harán todo lo posible por eliminarnos», señaló Peña, quien añadió que cabe esperar que les pongan «en el disparadero» y sean objeto de las mismas medidas que tomaron hace unos años «o incluso peores».

Criticaron que con Vox en el gobierno, retiraron programas como los de salud laboral, de mujer, de inserción laboral de inmigrantes que desarrollan los sindicatos con subvenciones suprimidas, «son servicios gratuitos que se dan desde los sindicatos a todas las personas trabajadoras», destacaron. «Intentan eliminar a los sindicatos que les plantan cara y que seguimos luchando por los derechos de la clase trabajadora. Quieren seguir con ese odio, dividir y que la clase trabajadora seamos cada vez más pobres y más vulnerables, porque cuanto más vulnerables, más poder tienen ellos, y eso es lo que no podemos permitir», concluyeron.