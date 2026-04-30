Soria Ya exige soluciones ferroviarias para la provincia tras más de un año sin tren

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya denuncia la situación de "abandono que sufre el ferrocarril" en la provincia y la acumulación de promesas y anuncios "incumplidos" por parte de las administraciones. La estación de El Cañuelo simboliza esta crítica, "una estación sin trenes, sin actividad y sin respuestas", afirmó la plataforma. "El 8 de abril acababa el plazo de licitación y está todo muy parado", matizó Ángel Ceña.

La formación subraya que la situación actual del ferrocarril en Soria es consecuencia de décadas de decisiones políticas que han ido debilitando progresivamente el servicio, explicó Carlos Vallejo, portavoz de la plataforma. Soria Ya considera responsables de esta situación tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, a quienes acusa de haber impulsado el cierre de líneas de ferrocarril convencional en la provincia, la reducción progresiva de frecuencias y el deterioro de la calidad del servicio.

A ello se suma, insistieron, que Soria ha quedado fuera de la red de alta velocidad y de los grandes corredores ferroviarios del país, pese a que la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona atraviesa la provincia sin detenerse en ella. «PP y PSOE han ido desmantelando el tren en Soria durante décadas», denunciaron desde la plataforma.

El hecho es que en estos momentos no circula ningún tren por la provincia, ni por la línea Soria-Torralba ni por el corredor del Alto Jalón. La única infraestructura ferroviaria que atraviesa el territorio soriano es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, pero lo hace sin ninguna parada en la provincia. "Soria se encuentra así completamente desconectada por ferrocarril desde hace más de un año y todo apunta a que habrá que esperar al menos hasta otoño para que vuelva a circular algún tren", sostiene la plataforma, cuyos portavoces insisten en que "Soria está cansada de promesas incumplidas, de anuncios que no se traducen en hechos, de proyectos que se presentan una y otra vez, pero que nunca llegan a materializarse".

«Se nos habló de la reapertura de líneas y nada; se nos habló de la electrificación y a día de hoy no vemos nada concreto», indicaron, y sobre avances en la electrificación de la línea Soria-Torralba: « No tiene sentido que los sorianos a día de hoy llevamos más de un año sin poder usar el tren y no estén aprovechando esta parada tan larga para llevar a cabo la electrificación de la línea Soria - Torralba tan largamente prometida por el PSOE».

Hicieron un repaso de los tiempos. En 2024 se comunicó que el Ministerio de Transportes iniciaría los trabajos para redactar el proyecto de electrificación. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2025 Carlos Martínez afirmó que la línea se iba a electrificar y, el 2 de octubre de 2025, durante las fiestas de San Saturio, aseguró ante los medios que la electrificación «va para adelante» y situó una posible licitación en torno a 2026. "Estamos a 30 de abril de 2026 y los sorianos seguimos esperando que sus anuncios sean realidad. ¿Están esperando a que la línea se vuelva a reabrir para volver a cerrarla para proceder a dichas obras?», concluyó Vallejo.

En lo que respecta a la remodelación de la estación del Cañuelo, recordaron que el proyecto fue anunciado en noviembre de 2022, sin embargo han pasado más de tres años y "aún seguimos esperando, como seguimos esperando el paso del tren. Han pasado ministras de transporte, presidentas de ADIF, pero ha servido de poco".

Vallejo también se refirió al tiempo que se lleva esperando la reapertura de la Soria-Castejón, desde el 10 de mayo de 2018, "cuando Pedro Sánchez la prometió semanas antes de ser presidente del Gobierno. Nos prometieron informes de viabilidad y no fue hasta julio del 2025 cuando comunicaron que la reapertura era inviable al estimarse un coste de 1.000 millones de euros».

Soria Ya afirmó que «se ríen de los sorianos», señalando directamente al presidente del Gobierno y al que fue alcalde de Soria, Carlos Martínez, por haber generado expectativas que no se han cumplido. «Aquí no pedimos privilegios. Pedimos algo básico, igualdad. Tener las mismas oportunidades que el resto de territorios, un servicio ferroviario digno, moderno y útil. Porque el tren no es un lujo, es una necesidad, es desarrollo económico, es fijación de población. Es conexión con el resto del país y sin tren Soria pierde oportunidades cada día», resaltó Vallejo.