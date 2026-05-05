UGT desvela que la mesa del metal vuelve a saltar por los aires tras una "charlotada" de la patronal

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Sindicatos y patronal siguen jugando sus cartas en la negociación del convenio del metal de Soria, seguramente el más importante acuerdo laboral provincial. En las últimas semanas la 'partida' se ha jugado incluso fuera de la mesa de negociación. Primero fue parte empresarial revelando, a través de un comunicado a sus socios, la ruptura de las negociaciones y tras un impass el pasado 1 de Mayo los sindicatos adelantaron que las conversaciones iban a retomarse. Ahora es la parte social, a través de un carta de UGT a sus trabajadores, la que informa de una nueva ruptura y acusa a la patronal de convertir la reunión, celebrada el lunes, en una "charlotada".

Las partes volvieron a reunirse el pasado lunes y, según traslada UGT "lamentablemente, lo que en principio parecía que podía ser el inicio de un acuerdo, y donde la parte social retiró algunas de sus propuestas, se convirtió en una verdadera charlotada de la Patronal". El sindicato explica que desde la parte empresarial se llegó incluso a proponer "la retirada de la cláusula de la revisión de IPC en las diferentes subidas salariales de los año en vigor que tenga el convenio, que además, pasaron de ser 4 a 3 en su propuesta".

El escrito remitido desde la UGT a los trabajadores explica que ante esta propuesta "y alguna más que no mejoran ninguno de los derechos que ya están recogidos en el convenio" se produjeron varios recesos y "dimos por terminada la reunión". "A partir de ahora nos tocará tomar otras medidas de presión que al parecer son lo único que, como hemos visto en años anteriores, puede hacer entrar en razón a la patronal".

El sindicato considera que la postura de la parte empresarial en estas negociaciones está siendo "retrógrada" y lamenta que "luego se sorprenden de no encontrar trabajadores y encima tienen la poca vergüenza de hacerlo público intentando dar pena a la sociedad".

UGT insiste en que "no vamos a permitir" que los trabajadores de Soria sean " de tercera como quiere la Patronal". "Si quieren que el gasto de los trabajadores repercuta en sus empresas tendrán que empezar a recapacitar en sus propuestas y ofrecer lo que verdaderamente se necesita", insisten. El sindicato insiste que una de las prioridades es "ofrecer una subida salarial digna con la revisión al IPC que ya está recogida en el convenio".

En el escrito el sindicato recalca que hay provincias limítrofes con mejores condiciones y cuestionan que desde la patronal soriana solo se mire su beneficio evitando, por ejemplo, que las ayudas de funcionamiento repercutan en los trabajadores. "A partir de ahora vamos a necesitar el apoyo de los trabajadores para tratar de llegar a un acuerdo que nos beneficie por lo que iremos informando puntualmente de las medidas tomar, juntos lo conseguiremos", concluye el documento.