En imágenes: la imaginería castellana cobra vida en las tablas de la Audiencia

Una obra de teatro inspirada en los desfiles de Semana SantaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Con una más que discreta asistencia de público en el auditorio Odón Alonso del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, este martes se llevó a las tablas la representación de Pasión, una curiosa obra incluida en la Red de Castilla y León dentro de la programación cultural ‘Elige tu primavera’ del Ayuntamiento de Soria.

Con texto de los cuatro evangelistas, Diego de San Pedro, Alonso del Campo, Fray Luis de Granada, Lucas Fernández y Giovanni Papini, la dramaturgia de Fernando Urdiales y la dirección del citado Urdiales y Jesús Peña, el reparto contó con Sergio Cardoso, Rosa Manzano, Rubén Pérez, Pablo Rodríguez, Teresa Lázaro, Carlos Pinedo, Patricia Estremera, Alfonso Mendiguchía, Raúl Escudero, Diego López, José Ángel Rodríguez y Jesús Núñez

Pasión es una puesta en escena de gran impacto visual y musical, inspirada en la imaginería castellana y en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Valladolid, con la coproducción de Teatro Corsario, Teatro Calderón y Fundación Municipal de Cultura de Valladolid. Una especie de cuadros en los que se plasma la pasión de Cristo como si fuera un instante, una imagen, con una excepcional dosis de realismo.

Antes de la procesión, las esculturas reposan en el silencio de las hornacinas. Al levantarse el telón, reciben el soplo de vida que les permite vivir, una vez más, la historia para la que fueron esculpidas. El cuerpo de Cristo, hecho de madera y carne, tallado y herido, es conducido por disciplinados cofrades a su destino.

Se trata de un espectáculo que la compañía Teatro Corsario tuvo en su repertorio durante casi tres décadas y que regresó a los escenarios el año pasado gracias al apoyo en la coproducción de la Fundación Municipal de Cultura y el coliseo vallisoletano. Teatro Corsario, fundada en 1982, ha desarrollado una larga trayectoria especializada en los clásicos en lengua castellana.