En imágenes: la imaginería castellana cobra vida en las tablas de la Audiencia
El Centro Cultural Palacio de la Audiencia acogió la representación de la obra Pasión, una puesta en escena de gran impacto visual y musical, inspirada en la imaginería castellana y en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Valladolid, con la coproducción de Teatro Corsario, Teatro Calderón y Fundación Municipal de Cultura de Valladolid. Una excepcional dosis de realismo
Con texto de los cuatro evangelistas, Diego de San Pedro, Alonso del Campo, Fray Luis de Granada, Lucas Fernández y Giovanni Papini, la dramaturgia de Fernando Urdiales y la dirección del citado Urdiales y Jesús Peña, el reparto contó con Sergio Cardoso, Rosa Manzano, Rubén Pérez, Pablo Rodríguez, Teresa Lázaro, Carlos Pinedo, Patricia Estremera, Alfonso Mendiguchía, Raúl Escudero, Diego López, José Ángel Rodríguez y Jesús Núñez
Pasión es una puesta en escena de gran impacto visual y musical, inspirada en la imaginería castellana y en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Valladolid, con la coproducción de Teatro Corsario, Teatro Calderón y Fundación Municipal de Cultura de Valladolid. Una especie de cuadros en los que se plasma la pasión de Cristo como si fuera un instante, una imagen, con una excepcional dosis de realismo.
Antes de la procesión, las esculturas reposan en el silencio de las hornacinas. Al levantarse el telón, reciben el soplo de vida que les permite vivir, una vez más, la historia para la que fueron esculpidas. El cuerpo de Cristo, hecho de madera y carne, tallado y herido, es conducido por disciplinados cofrades a su destino.