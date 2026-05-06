Se busca el cartel perdido de las Fiestas de San Juan de Soria de 1960

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El fielato acoge la exposición ‘San Juan Arte’ que recoge los carteles sanjuaneros desde 1959 hasta 2026 con la excepción de 1960 que «seguimos buscando», tal y como apuntó este miércoles Enrique García, de la Asociación Nuestras Fiestas de San Juan y encargado de la recopilación de estas obras de arte. Una muestra que podrá verse hasta el 30 de junio y que «nació en 2008 de la mano de Jesús Bárez en el Palacio de la Audiencia tras realizar una recopilación de cosas antiguas de San Juan».

En ese momento, destacó García, «nos sorprendió mucho que una de las cosas más esenciales que es el cartel nos dimos cuenta de que faltaban muchísimos». Tras un «gran trabajo» se han ido recopilando todos «preguntando a jurados de cada año, buscando en archivos, en desvanes... Pero falta uno para completar el puzzle, el cartel de 1960, que es un sanjuanero volando con 12 globos, con fondo rojo. Cada uno de los globos es uno de los doce linajes y un toro debajo esperando, según la descripción de Saturno Ugarte», según explicó Enrique García.

El cartel, en ese tiempo, «se mandaba fuera de Soria para anunciar las fiestas en otros lugares como Tudela, Zaragoza... y no se empapelaba la ciudad como se hace ahora». García aprovechó para volver a hacer un llamamiento para dar con esta pieza, algo que sería «un regalo» para él en el año en el que ostenta el cargo de jurado de la Cuadrilla de la Mayor: «Es la pieza que nos falta en esta colección». El trabajo en su busca ha sido ardua: «Hemos preguntado en la Biblioteca Nacional, hemos buscado por archivos municipales de las provincias limítrofes, preguntado a jurados de ese año... Es curioso que en 1960 precisamente fue jurado Miguel Moreno, el cronista de Soria que guardaba absolutamente todo». Sin embargo, no hay rastro del cartel de ese año.

A lo largo de la exposición, que también contó este miércoles con la presencia de la concejala de Turismo, Yolanda Santos, el visitante puede contemplar las diferentes etapas del diseño. Así, indicó García pasamos de los primeros carteles de los años 60, obras de arte, eran pinturas, un lienzo en blanco... Y de repente llegó Lafuente Caloto en los años 70 con la fotografía. Es decir, tú te pegabas un mes para pintar un cuadro y un señor con un clic te había hecho un cartel de fiestas. Durante los años 70 dominó la fotografía pero llegaron los años 80, el ordenador y el diseño gráfico donde un señor sentado en una silla en su casa con una pantalla delante diseñaba un cartel cuando el fotógrafo se tenía que poner delante de la salida de los toros de La Saca para captar la imagen... Y ahora estamos en el paso siguiente, democratizando que cualquier persona con un ordenadorcillo sin estudios prácticamente de diseño gráfico puede crear un cartel de fiestas como estamos viendo. Es un paso más, una polémica, pero supongo que igual que se han aceptado los otros pasos, hay que aceptar el uso de la inteligencia artificial».

La concejala de Turismo, Yolanda Santos, explicó durante la presentación que la muestra supone una “reinauguración” de un trabajo que ya pudo verse años atrás coincidiendo con las fiestas sanjuaneras y destacó el “trabajo incansable” realizado por Enrique García para recuperar y reproducir carteles que en muchos casos habían desaparecido incluso de archivos oficiales.

Santos señaló que el fielato constituye “uno de los primeros lugares que visitan quienes llegan a Soria” y consideró que el recorrido permitirá a sorianos y visitantes descubrir la evolución de estilos y técnicas de diseño de los carteles festivos, además de recuperar recuerdos vinculados a cada edición de las fiestas.