Doble aviso de la Aemet para Soria este jueves por lluvias y tormentas que pueden traer granizo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La primavera en Soria sigue con el tiempo un tanto inestable aunque dentro de lo esperable para mayo. Tras una madrugada de miércoles que ha dejado heladas notables, este jueves hay un doble aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para toda la provincia. El primero es por tormentas, que incluso pueden traer granizo y rachas de viento fuertes. La segunda, por las lluvias asociadas a estos fenómenos.

Los avisos de la Aemet comienzan a las 12.00 horas de este jueves, 7 de mayo, y se extenderán hasta las 22.00 horas del mismo día. En un principio para el viernes no hay advertencias aunque en la previsión del sábado por la tarde sí vuelve a aparecer el símbolo del rayo.

Las lluvias esperadas son de hasta 15 litros por metro cuadrado y hora "localmente". Como está señalada toda la provincia y las tormentas son un tanto imprevisibles, se traduce en que pueden caer con fuerza en cualquier punto... y en el pueblo de al lado 'cuatro gotas'.

Los avisos de la Aemet también señalan que las tormentas "pueden ir con granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento". Ya en abril dejaron algún episodio puntual de pedrisco no especialmente copioso ni grande, pero en todo caso puede afectar al campo para bien si es en forma de agua o para mal donde la meteorología sea más brusca. La cota de nieve se va a 2.200 metros así que no debería generar ninguna complicación. Las temperaturas mínimas se esperan cuatro o cinco grados superiores a las del miércoles y no debería helar, y las máximas superarán los 15 grados en la mayor parte del territorio.

Por otro lado, todas las zonas limítrofes con la provincia de Soria están también en aviso amarillo. La Rioja, Zaragoza, Guadalajara, Segovia y Burgos se pueden encontrar con rayos, truenos y granizo puntual, por lo que en caso de realizarse desplazamientos por carretera hay que tenerlo en cuenta. De madrugada pueden producirse nieblas.

Ya para el viernes se espera una jornada de chubascos puntuales, temperaturas igualmente suaves y sin avisos de la Aemet por ahora. El sábado sí que bajan ligeramente las máximas y vuelve la probabilidad de rayos y truenos por la tarde.