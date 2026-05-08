Nuevo aviso de la Aemet por tormentas en Soria este viernes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las tormentas en Soria ya estaban previstas para la tarde de este viernes, pero ahora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado además un aviso doble, tanto por el fenómeno en sí como por fuertes lluvias. Eso sí, en esta ocasión sólo afectan al tercio norte de la provincia -desde la capital hacia La Rioja- englobando a Pinares, Tierras Altas, El Valle y Moncayo.

Ambos avisos de la Aemet han comenzado a las 12.00 horas y llegarán hasta las 22.00 horas de este viernes 8 de mayo. El primero es por lluvias que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora "localmente".

En el caso del aviso por tormentas en Soria, serán "dispersas" y la Aemet advierte que "pueden ir con granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento". Hasta las 12.30 horas Soria no aparecía ni entre los 10 puntos más ventosos de España ni entre los cinco de Castilla y León, lo cual no quiere decir que no se puedan producir episodios a lo largo de la jornada.

En el resto de la provincia sí se espera algún chubasco, pero en este caso sin tener que activar los avisos. Por ejemplo en El Burgo de Osma o en Almazán a primera hora de la tarde se esperan chubascos con un 100% de probabilidad. Aunque no aparecen teñidos de amarillo en el mapa de la Aemet sí que aparecen en las previsiones los símbolos del rayo, así que no es descartable que también se lleven alguna tormenta.

Ya para el sábado por el momento no hay avisos pero no es para nada descartable que se lancen más adelante. En Soria capital a primera hora de la tarde la probabilidad de precipitación -y con el símbolo de tormenta- se eleva al 100% y todo el día estará cubierto y con visos de lluvia. En El Burgo de Osma, para este sábado la posibilidad de chubascos a última hora de la mañana es del 90% y sube al 100% para la primera hora de la tarde; y en Almazán la evolución es del 90% al 95% y con el cielo completamente cubierto.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, al igual que en un domingo con pocas sorpresas: las previsiones de la Aemet vuelven a traer los iconos de los rayos y porcentajes bastante altos de precipitación. Si el granizo no hace acto de presencia, puede ser positivo para el campo y la micología.