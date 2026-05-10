Pedalovida 2026: en imágenes

La ruta Pedalovida de este año terminó en la Plaza de las MujeresMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Pedalovida es una iniciativa ciudadana y solidaria nacida en Soria en 2023 para visibilizar la situación de los pacientes oncológicos de la provincia que, durante años, se vieron obligados a desplazarse a ciudades como Burgos, Logroño o Zaragoza para recibir tratamiento de radioterapia. El movimiento surgió a raíz de la experiencia personal de Anapa Jambat y comenzó organizando marchas ciclistas y solidarias entre los hospitales de Soria y Burgos, simbolizando los más de 150 kilómetros que muchos enfermos debían recorrer de manera habitual para acceder a este servicio sanitario. Además de la reivindicación, Pedalovida también ha desarrollado acciones solidarias y campañas de recaudación de fondos para apoyar proyectos relacionados con la lucha contra el cáncer.

Actualmente, la situación ha cambiado de forma significativa, ya que Soria cuenta ya con una Unidad Satélite de Radioterapia en funcionamiento en el Hospital Santa Bárbara, puesta en marcha tras años de reivindicaciones sociales y compromisos institucionales. Aunque este logro ha supuesto el cumplimiento del principal objetivo que impulsó el nacimiento de Pedalovida, la iniciativa continúa activa, aunque con un enfoque más amplio: ahora centra parte de sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Incluso sus últimas marchas, como en esta ocasión, han reducido simbólicamente el recorrido para representar que los desplazamientos de los pacientes ya no son necesarios como antes.

La ruta ciclista de este año, contó con unas 60 personas al final del recorrido. Partió desde y finalizó en la capital, donde les esperaban un nutrido grupo de personas, los que realizaron una marcha caminando.

Súmate a mi reto contra el cáncer es la campaña lanzada este año por Pedalovida para recaudar dinero para tratamientos del servicio oncológico, este año también hubo un detalle para los participantes, y es que todos pudieron disfrutar de un helado morado a la finalización del recorrido.