Soria habilita un aparcamiento disuasorio para la avenida Valladolid

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ya tiene el visto bueno para habilitar de forma temporal un aparcamiento disuasorio que irá en suelo dotacional de la calle Ávila, perpendicular entre la avenida de Valladolid y García Solier, para aliviar la tensión de estacionamiento en esa zona generada a raíz de las obras del carril bici, que redujeron el espacio habilitado para aparcar.

El parking contará con una treintena de plazas y a la parcela, de suelo dotacional, se podrá acceder previsiblemente por la calle García Solier, según informó a este periódico el teniente de alcalde del Consistorio soriano, Luis Rey.

No obstante, será provisional, dado que el Ayuntamiento proyecta a medio plazo en la citada parcela la construcción de viviendas protegidas, bajo la fórmula de la cesión del terreno a una empresa promotora que sea la que se ocupe de alquilar las citadas viviendas.

Al ser temporal, el aparcamiento se preparará en zahorra a expensas de la decisión final del Consistorio sobre el destino del solar dotacional, que ahí sí llevaría un aparcamiento definitivo pero en un principio subterráneo, añadió Rey.

La idea es comenzar con la adecuación de la parcela una vez finalicen los Sanjuanes. Se concretarán todos los detalles durante una reunión que mantendrá con los responsables del almacén municipal, pero ya a partir de julio. «Hay que ver si se elimina una parte de la muralla pero sin afectar a la empresa que construye en el resto del solar, por lo que debemos consensuar los trabajos».

No obstante, el Consistorio está pendiente de la evolución de la obra de viviendas que se está acometiendo en la misma zona, para que el proyecto no afecte. «En el caso de que haya que tirar el vallado tenemos que ver que no perjudique a la constructora porque hay que dejar bien acotado con vallado», por lo que Rey también se reunirá con la promotora para dejar zanjados estos detalles.

El aparcamiento contará con una treintena de plazas que se dispondrán en espiga o espina de pez, una fórmula de estacionamiento oblicuo donde los vehículos se colocan en un ángulo de entre 30 y 60 grados respecto a la acera que permite facilitar la salida con mejor visibilidad, mayor seguridad y permite un ahorro de espacio de aproximadamente un 10% en comparación con el aparcamiento en batería tradicional. La entrada en un principio será por la calle García Solier con carril unidireccional que irá girando por la parcela para salir también por García Solier.

No es el único parking provisional que prevé el Ayuntamiento. Junto al parque de La Arboleda ya anunció que proyectaba otra zona para el casco viejo, mientras entra en servicio la ampliación del aparcamiento subterráneo de la calle Doctrina. En este caso, para disponer de ese suelo el Consistorio baraja como fórmulas el alquiler de la parcela o una cesión temporal.

Pero los más importantes serán los dos aparcamientos disuasorios para los que el Ayuntamiento incluso ha reservado partida presupuestaria. El más avanzado es el de las laderas del Mirón, teniendo en cuenta que se trata de una parcela municipal y que no hay que acordar con nadie la instalación. Es el proyecto más avanzado, al ser propiedad pública. Sin embargo, para el proyecto de la zona de Santa Bárbara, una parcela junto al Camino del Carril que ha servido en ocasiones para la instalación de circos, el Consistorio está todavía en negociaciones con los propietarios.