El diario hallado en un baúl que reconstruye cómo era sobrevivir en las cárceles franquistas de Soria

Imagen de archivo de un cuaderno manuscrito, utilizada para ilustrar el diario familiar en el que se basa Cuéntame el olvido, de Mavi Doñate.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El hallazgo de un diario familiar ha permitido reconstruir una historia vinculada a la prisión franquista de Soria durante los años de la Guerra Civil y la posguerra. La periodista Mavi Doñate ha relatado en una entrevista emitida por Radio France Internationale y France 24 cómo decidió recuperar los escritos de su abuelo, Gabriel Herranz Fuertes, encarcelado entre 1937 y 1941 tras ser detenido cuando intentaba evitar su incorporación al ejército nacional.

El testimonio forma parte del libro 'Cuéntame el olvido', publicado recientemente por la periodista y basado en el cuaderno que su abuelo escribió décadas después de salir de prisión. Según explicó en la entrevista, el diario permaneció guardado durante años desde que su abuela se lo entregó a mediados de los años noventa.

Gabriel Herranz y la cárcel franquista de Soria: el inicio de cuatro años de prisión

Gabriel Herranz Fuertes era natural de Molina de Aragón, en Guadalajara. Según relata el diario recuperado por su nieta, en 1937 abandonó temporalmente su localidad después de recibir la llamada a filas del ejército sublevado.

El primer destino penitenciario fue la cárcel de Soria. Posteriormente sería trasladado a otras prisiones, entre ellas la de Torrero, en Zaragoza, y El Dueso, en Cantabria.

Durante la entrevista en RFI, Mavi Doñate explicó que su abuelo describía en el diario las condiciones de vida dentro de aquellas cárceles. En sus escritos hablaba de «frío, hambre, miseria, piojos, chinches y enfermedades», además de la falta de espacio dentro de las celdas.

La autora señaló también que el relato estaba escrito con un tono descriptivo y cronológico, más cercano a una crónica personal que a unas memorias literarias. Según explicó, Gabriel Herranz dejó constancia de situaciones cotidianas dentro de prisión, como las formaciones continuas, los trabajos obligatorios o las dificultades higiénicas que sufrían los internos.

El diario recuperado por Mavi Doñate y su relación con Soria

La periodista explicó que comenzó a leer el diario en profundidad años después de recibirlo. Fue durante su etapa profesional en París, donde trabaja desde 2021 como corresponsal de Televisión Española, cuando decidió revisar y ordenar toda la documentación familiar.

Según relató en RFI, el contacto con descendientes de exiliados españoles residentes en Francia le llevó a interesarse más por la historia de su propia familia y a iniciar una investigación más detallada sobre el recorrido penitenciario de su abuelo, incluida su estancia en Soria.

En el libro también aparecen referencias a los informes vecinales que se realizaron durante el proceso judicial contra Gabriel Herranz. Doñate explica que varios habitantes de su localidad declararon sobre su perfil político y su comportamiento antes de la detención.

La autora relata igualmente cómo intentó hablar con descendientes de algunas de aquellas familias para conocer qué recuerdos o versiones habían llegado hasta las siguientes generaciones.

La portada de Cuéntame el olvido, el libro en el que la periodista Mavi Doñate reconstruye la historia de su abuelo Gabriel Herranz a partir de un diario familiar conservado durante décadas.Casa del libro

La prisión de Soria y otros testimonios recogidos en el libro

Uno de los aspectos que más destaca en 'Cuéntame el olvido' es la descripción de la vida diaria dentro de prisión. Mavi Doñate explica en la entrevista que su abuelo dejó anotaciones sobre la organización interna de los centros penitenciarios y las condiciones de los presos durante aquellos años.

Entre los episodios que recoge el diario figura un castigo recibido por intentar lavar su ropa dentro de prisión. También aparecen referencias a la escasez de agua, las enfermedades infecciosas y la saturación de las celdas.

La autora contó además que para contextualizar el relato recurrió al trabajo de historiadores especializados en el sistema penitenciario de posguerra, entre ellos Iván Heredia Urzáiz, investigador centrado en la cárcel provincial de Zaragoza.

El libro 'Cuéntame el olvido' reconstruye una historia familiar vinculada a Soria

El proyecto literario surgió inicialmente como una investigación familiar, aunque terminó convirtiéndose en un relato más amplio sobre la memoria personal y los testimonios escritos de la época.

Durante la entrevista, Mavi Doñate explicó que todavía hay aspectos de la historia que desconoce, entre ellos quién avisó exactamente de la huida de su abuelo o algunos detalles de aquel intento de escapada en 1937.

También destacó que Gabriel Herranz mantuvo posteriormente relación con algunos familiares con los que había tenido diferencias durante aquellos años, algo que considera relevante dentro de la historia personal que reconstruye el libro.

Con la publicación de 'Cuéntame el olvido', el diario de Gabriel Herranz pasa a formar parte de los testimonios documentales conservados sobre las cárceles españolas de la Guerra Civil y la inmediata posguerra, incluida la prisión franquista de Soria.