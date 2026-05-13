La Junta tramita 20.000 euros en sanciones por infracciones de pesca en Soria durante las dos últimas temporadas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Agentes y celadores medioambientales de la Junta de Castilla y León tramitaron en la provincia de Soria un total de 19 expedientes sancionadores en materia de pesca durante los años 2024 y 2025, con multas que se acercan a los 20.000 euros: suman exactamente 19.820,65 euros, dentro del operativo ordinario de vigilancia y control desarrollado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

La Delegación Territorial informó este miércoles de que estos controles tienen como objetivo comprobar que los pescadores disponen de licencia en vigor y cumplen las condiciones específicas de cada tramo de pesca, tanto en cotos como en las Aguas en Régimen Especial Controlado (AREC), tramos libres sin muerte y zonas vedadas, además de vigilar el respeto a las especies y tallas autorizadas.

Aunque desde Medio Ambiente señalaron que “lo habitual” es que los pescadores respeten la normativa, la Administración autonómica recordó que siguen detectándose incumplimientos que generan “un perjuicio a la pesca y un agravio” para quienes desarrollan la actividad de manera responsable.

Como ejemplo reciente, agentes medioambientales de la comarca de Gómara han denunciado este mes de mayo a dos personas en el AREC de Tardajos, en el río Duero, tras observar cómo pescaban utilizando cucharillas con tres anzuelos, una práctica prohibida en este tipo de tramos.

La normativa únicamente permite en esas zonas anzuelos simples con o sin arponcillo, dependiendo del día y del plan de gestión del tramo. Los denunciados habían capturado una trucha, que fue decomisada junto a las cañas utilizadas al haberse obtenido mediante artes prohibidas.

La Ley de Pesca de Castilla y León tipifica este tipo de conductas como infracciones graves y prevé sanciones de entre 2.000,01 y 10.000 euros, además del decomiso de capturas y medios empleados o incluso la suspensión de la licencia de pesca.

También recordó que la trucha común (salmo trutta) está declarada Especie de Interés Preferente en Castilla y León por su relevancia ecológica, deportiva y ambiental, motivo por el que se mantiene prohibida su comercialización como medida de conservación.

Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente insistieron en la importancia de conocer previamente la normativa y las condiciones específicas de cada tramo antes de practicar la pesca, con el objetivo de evitar incumplimientos y favorecer una actividad “responsable y sostenible”, recoge Ical.

La Junta pone a disposición de los pescadores información actualizada sobre normativa, permisos y regulación de tramos a través de la web de pesca de Castilla y León y de un visor cartográfico que permite consultar la localización y singularidades de cada zona autorizada.