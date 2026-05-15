Cambios en el tráfico de Soria por obras: calles afectadas e itinerarios alternativos

Plano del Ayuntamiento de las afecciones por las obras de la rotonda del Rosario.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria realizará modificaciones en el tráfico de la ciudad a partir del lunes, 18 de mayo, como consecuencia de las obras de construcción de la nueva rotonda de la plaza del Rosario. Durante los trabajos se va a cortar el tráfico en esta plaza, manteniéndose los itinerarios peatonales y habilitándose señalización específica. El Ayuntamiento recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos, especialmente por Nuestra Señora del Azogue y la calle Caro.

No obstante, se permitirá el acceso a residentes y servicios en distintos puntos del entorno afectado para minimizar el impacto en la actividad diaria del barrio. Esta actuación permitirá completar el nuevo esquema de movilidad urbana desarrollado en los últimos años en el eje Santo Tomé-Tejera-San Benito, conectando la nueva glorieta con las dos rotondas ya ejecutadas anteriormente y dando continuidad a un modelo de circulación más fluido, seguro y sostenible, según explican fuentes municipales.

El Consistorio asegura que su objetivo “es reducir al máximo los plazos de ejecución y compatibilizar la obra con la vida cotidiana de la zona”. Asimismo, instalará señalización en distintos puntos de la ciudad para informar de los cortes y orientar los recorridos alternativos, según indica en nota de prensa .

Las principales afecciones serán las siguientes:

Nuestra Señora del Azogue y rotonda Carretera de Logroño

Desde a Cuesta de la Dehesa Serena, se podrá acceder hacia la carretera de Logroño para evitar el punto de corte. También la calle Nuestra Señora del Azogue será uno de los itinerarios alternativos principales para los vehículos que lleguen desde Logroño o Zaragoza y quieran acceder hacia el centro de la ciudad, especialmente en dirección a Postas.

Calle Caro

Funcionará como vía alternativa esencial para quienes necesiten desplazarse hacia la carretera de Logroño o hacia la salida en dirección Zaragoza.

Calle Mesta

Desde Tejera, se permitirá la circulación únicamente para comercio, residentes y acceso al centro. El resto de vehículos deberá utilizar la calle Caro como alternativa.

Calle Santo Tomé

Permanecerá abierta para residentes, acceso a cocheras y vehículos que se dirijan hacia la zona de Condes de Lérida, Doctrina y el mercado de abastos.

Calle Tejera

Quedará cortada a la altura de la calle Mesta, salvo para residentes y accesos autorizados.

Carril bici

El carril bici también se verá afectado en este punto durante la ejecución de la obra. La continuidad del eje ciclista se recuperará una vez finalicen los trabajos de la nueva rotonda.

La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, ha pedido “paciencia, comprensión y disculpas anticipadas por las molestias que pueda ocasionar una actuación de esta envergadura”, recordando que se trata de “una obra necesaria para seguir transformando la movilidad urbana de Soria, ganar seguridad y mejorar la convivencia entre peatones, bicicletas y tráfico rodado”. Las obras prevén conectar con la rotonda de la zona del Mirón y la rotonda del Espolón y favorecer la movilidad.