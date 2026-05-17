Leo Harlem vuelve a llevar el Torrezno de Soria al cine: el guiño gastronómico que emociona a los sorianos

Leo Harlem vuelve a vincular su imagen al Torrezno de Soria con La familia Benetón +2, reforzando el guiño gastronómico soriano en la gran pantalla.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El cine vuelve a convertirse en escaparate inesperado para uno de los productos gastronómicos más reconocibles de Castilla y León. El Torrezno de Soria regresa a la gran pantalla de la mano de Leo Harlem con 'La familia Benetón +2', secuela de la exitosa comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón. Tras el impacto mediático de la primera entrega, la segunda película recupera el guiño soriano y consolida al torrezno como un auténtico embajador gastronómico capaz de cruzar fronteras mucho más allá de bares y restaurantes.

Según explicó en COPE Soria Juanjo Delgado, director técnico de la Marca de Garantía Torrezno de Soria, el vínculo entre la producción cinematográfica y el producto soriano se ha fortalecido hasta el punto de formar ya parte del imaginario de la saga. «Ya formamos un poquito parte de la familia Benetón», aseguraba durante la entrevista radiofónica.

El cartel de La familia Benetón +2, la nueva comedia protagonizada por Leo Harlem que vuelve a incluir guiños al Torrezno de Soria en la gran pantalla.La familia Benetón +2

La nueva película, estrenada en cines en abril, vuelve a colocar al torrezno dentro de una historia familiar protagonizada por Leo Harlem, quien interpreta al carismático tío Toni. Un personaje que ya en la primera entrega mostraba una conexión evidente con este producto y que ahora recupera esa complicidad culinaria en pantalla.

Desde la Marca de Garantía explican que, aunque en esta ocasión la presencia del producto es algo más sutil que en la primera película, siguen existiendo referencias directas tanto al Torrezno de Soria como a la provincia. El recuerdo del primer filme sigue muy presente: el bar de la historia llevaba incluso el nombre del producto soriano y la promoción generó un importante impacto reputacional.

Detalle de la corteza del torrezno de Soria, símbolo gastronómico cuyo crujiente perfecto lo ha convertido en un icono de la cocina castellana.Getty Images

El Torrezno de Soria como embajador gastronómico más allá de las ventas

«Las ventas no son medibles directamente, pero el impacto de marca es muy positivo», reconocía Juanjo Delgado en COPE. La clave, según los responsables de la Marca de Garantía, no está únicamente en la comercialización inmediata, sino en algo mucho más valioso: la construcción de recuerdo de marca.

El Torrezno de Soria lleva años protagonizando una escalada de notoriedad que lo ha convertido en uno de los iconos gastronómicos más reconocibles del país. Su presencia en programas de televisión, concursos culinarios y ferias internacionales ya formaba parte de esa estrategia, pero el salto al cine aporta un componente emocional distinto.

Especialmente relevante es el impacto entre el público familiar e infantil. La película está pensada para todos los públicos y eso amplía el alcance del producto hacia nuevas generaciones. Ver cómo un personaje querido consume torreznos de forma natural dentro de la historia contribuye a normalizar y reforzar el reconocimiento de un producto con identidad propia.

Hay un detalle detrás de cámaras que pocos conocían y que refuerza todavía más la autenticidad del proyecto. Los torreznos que aparecen en pantalla no son recreaciones ni producto genérico. Fueron elaborados en Soria y trasladados expresamente hasta el rodaje.

El torrezno de Soria: corteza inflada y crujiente por fuera, jugoso por dentro, el equilibrio que define al mejor del mundoMARIO TEJEDOR

El propio Juanjo Delgado explicó que se encargó personalmente de llevarlos, una experiencia que repitió tras haber estado también presente durante el rodaje de la primera película. El gesto demuestra hasta qué punto la producción quiso mantener la autenticidad del producto, algo especialmente relevante cuando hablamos de una marca gastronómica protegida.

Además, la buena relación entre el director Joaquín Mazón y la organización del Torrezno de Soria se ha ido estrechando con el tiempo. El cineasta participó incluso como jurado en el concurso al Mejor Torrezno del Mundo celebrado en Madrid, una colaboración que evidencia la conexión creada entre ambas partes.

El Torrezno de Soria sigue creciendo como fenómeno gastronómico

La presencia cinematográfica llega además en un momento de expansión para la Marca de Garantía. Este 2026 está siendo especialmente intenso para el sector, con presencia destacada en citas clave como Alimentaria y el Salón Gourmets, dos de las ferias gastronómicas más importantes del país.