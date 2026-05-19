Cerrada la circulación en la plaza del Rosario por las obras de la rotonda

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La ciudad se enfrenta desde este martes a otro reto circulatorio con el anunciado cierre de la circulación en la plaza del Rosario, que se ha producido esta misma mañana y que de momento no estaba dejando incidencias destacables. Serán cinco meses de cierre y solo han podido acceder los vehículos de reparto, los que tengan cochera en la zona, además, lógicamente, de los de emergencia.

La plaza del Rosario representa uno de los grandes nudos de la capital, de ahí que la concejal de Obras, Ana Alegre, pidiera disculpas por adelantado. Las máquinas y los operarios ya se encuentran trabajando en la zona.

Se mantiene los itinerarios peatonales. El Ayuntamiento ha habilitado señalización específica y recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos, especialmente por Nuestra Señora del Azogue y la calle Caro.

Se permite el acceso a residentes y servicios en distintos puntos del entorno afectado para minimizar el impacto en la actividad diaria del barrio. El objetivo municipal es reducir al máximo los plazos de ejecución y compatibilizar la obra con la vida cotidiana de la zona.

La actuación permitirá completar el nuevo esquema de movilidad urbana desarrollado en los últimos años en el eje Santo Tomé-Tejera-San Benito, conectando la nueva glorieta con las dos rotondas ya ejecutadas anteriormente y dando continuidad a un modelo de circulación más fluido, seguro y sostenible, según informó el Ayuntamiento de la ciudad.

Este nuevo diseño busca reducir tiempos de espera, eliminar puntos conflictivos regulados actualmente con semáforos y favorecer una circulación más ordenada tanto para vehículos como para peatones y ciclistas. La obra se integra además en la transformación de las antiguas travesías y en la "apuesta municipal por una movilidad más amable y accesible".

Los sorianos van a tener que convivir durante semanas con estos trabajos por lo que tendrán que armarse de paciencia en muchos casos para llegar a sus destinos. Desde luego, la plaza del Rosario queda así anulada los itinerarios.