Change.org recoge ya 1.206 firmas contra el Iberian Eclipse Festival en Vinuesa

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La popular plataforma Change.org ha iniciado una recogida de firmas contra el Iberian Eclipse Festival, para el que Vinuesa todavía no ha dado la autorización, que este martes ha alcanzado las 1.206 rúbricas.

Los promotores de esta recogida de firmas lo denominan ‘Macro festival Rave Iberian Eclipse’, si bien el alcalde visontino, Juan Ramón Soria, descartó que se tratara de una ‘rave’. Alertan del impacto ambiental en el ecosistema del pantano y la posibilidad de que asistan 10.000 personas durante cinco días «en un ecosistema frágil como un pantano» en lo que «constituye una intervención de alto impacto».

Del mismo modo, consideran que los efectos ambientales «están ampliamente documentados en la literatura científica» y que la evidencia «permite afirmar que este tipo de eventos genera presiones significativas sobre el suelo, el agua, la biodiversidad y el clima, difícilmente compatibles con la conservación del entorno».

Pero los promotores van más allá, y especifican que los residuos orgánicos ejercerán una presión directa sobre el agua y calculan una media de desechos fisiológicos: entre 1,5 y 2 litros de orina por persona al día, 200 gramos de heces al día «en condiciones normales» o 800 gramos «en escenario con ingestas intensivas». Eso arroja un total, siempre según los promotores, de 100.000 litros de orina y 40.000 kilos de heces durante los cinco días del festival, con «riesgos severos de eutrofización, proliferación bacteriana y contaminación fecal», y que «los ecosistemas acuáticos son especialmente vulnerables a este tipo de cargas orgánicas».