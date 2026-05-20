Antón y Serrano explorarán servicios mancomunados para abaratar costes

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Visita institucional del alcalde de Soria, Javier Antón, a la Diputación Provincial, donde ha sido recibido este miércoles por el presidente de la institución, Benito Serrano, un encuentro que había levantado expectación, máxime cuanto se trata de representantes de dos partidos políticos distintos, el del bastón de mando municipal del PSOE y el del representante de la provincia del PP.

A la cita han acudido con algunos de sus primeros espadas, Ana Alegre, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, y María José Jiménez y José Antonio de Miguel, vicepresidentes de la Diputación.

El Centro de Tratamiento de Residuos o el servicio de extinción de incendios han sido algunos de los temas tratados en este encuentro, aunque tanto Antón como Serrano explorarán servicios mancomunados entre la capital y la provincia para abaratar costes, solventando eso sí, como ha dejado claro el regidor, las "dudas jurídicas" que pudieran surgir.

Serrano ha felicitado a Antón por su nombramiento y le ha deseado "el mayor de los aciertos en su cometido durante este año que queda de legislatura". "La Diputación y el Ayuntamiento de Soria compartimos muchos proyectos y mucho trabajo, y hemos repasado algunos temas como el CTR, el Caep o la Uned. y se lo he dicho ahí dentro, que hay que encararlo de una forma positiva. Muchas veces transciende el ruido más que el trabajo y creo que en los últimos años ha transcendido más el trabajo que el ruido y que siga siendo así".

El responsable de Diputación ha destacado que la provincia tiene una característica fundamental, y es que el 50% de los vecinos viven en la capital y el otro 50% en los pueblos, y hay muchos proyectos como el área metropolitana y el CTR que nos afectan, porque ni la provincia puede vivir de espaldas a la capital ni la capital vivir de espaldas a la provincia. Desde esta premisa nos hemos emplazado a seguir trabajando, a tener reuniones para tratar estos temas más en profundidad".

Por su parte, Antón ha agradecido "el tono y el trato que nos ha dispensado la Diputación" y ha calificado la reunión de "muy amable y está claro que la capital y la Diputación están obligadas a entenderse porque tenemos proyectos que de manera individual serían imposibles de llevar a cabo, con lo cual la relación, el trabajo y la colaboración debe ser mutua".

El alcalde ha dejado claro que "estamos dispuestos a ampliar esta colaboración con retos muy importantes medioambientales como el CTR con los residuos, y la recogida selectiva, además de la importancia del turismo para la provincia, lo que obligará a seguir colaborando, también en cultura, en temas educativos o incendios". Sobre este último apartado, Antón ha señalado que "nos preocupa mucho por este cambio climático que está modificando el tipo de incendios que aún no han llegado a la provincia pero tenemos experiencia en otras que son bastante graves, haciendo partícipe a la Junta de Castilla y León. La voluntad del Ayuntamiento es impulsar todo estos temas y trabajar codo con codo".

A preguntas de los informadores, Antón ha reconocido que la próxima semana habrá una reunión con el Somacyl para el consorcio de basuras y conocer esa obra del CTR y cómo desarrollamos los puntos de recogida".

Sobre los bomberos, el acuerdo con Diputación es de dos años y "se firmó un acuerdo de colaboración en la que las tareas están claras pero nos preocupan también los compromisos que tenemos con la Junta de Castilla y León".

Serrano ha apostillado en este sentido "el esfuerzo que ha hecho la Diputación. Teníamos siete bomberos profesionales y ahora tememos 50, con tres parques nuevos y dos prácticamente en funcionamiento, y eso nos pide un esfuerzo. También hemos hablado de esta provincia que tiene una masa forestal enorme y donde esos incendios que se están dando últimamente puedan afectar a los núcleos de población y se tengan que sofocar. Tenemos que llegar a acuerdos y poner todos los recursos que tenemos. Cuando se desencadena un incendio de esas magnitudes, todos los recursos son pocos. La disposición por parte de las administraciones y requerir al resto. Si vamos de la mano lo vamos a conseguir. Los pueblos no entienden de competencias, sino de que los fuegos se ataquen y se apaguen".

"Nosotros vamos a seguir trabajando y apoyando a todas esas organizaciones, deportivas o del tercer sector", ha subrayado Serrano, "como lo hemos hecho siempre. Y vamos a seguir uniendo fuerzas".

Sobre el área metropolitana, el presidente de la Diputación considera que "no podemos vivir de espaldas. El 90% de las personas se van a venir a vivir a la capital, y eso ocurre en todos los sitios. Luego habrá un tanto por ciento que decida irse a los pueblos, a Garray, a Golmayo o a Los Rábanos, pero debemos ser capaces de procurarles esos servicios para que nadie se sienta discriminado. Eso es una responsabilidad mutua de la que estamos concienciados".

Antón ha añadido que "las zonas metropolitanas deben ser el primer ejemplo. Hay servicios que de forma mancomunada pueden ahorrar dinero a los vecinos, como el consorcio de basuras. Estamos obligados a realizar los estudios oportunos y ver qué sale rentable, hasta dónde puede llegar, y la cobertura legal. La voluntad de la capital es estar abierta a todo esto porque en el fondo, cuanto más se la masa de prestación de servicios más barato va a salir, con ese respaldo jurídico. Hay que intentar que esos servicios sean lo más rentable posible".

Serrano ha subrayado que "el área metropolitana me parece fundamental. Es una de las cosas en la que tenemos que incidir, avanzar y trabajar. Hay muchos servicios como los bomberos, mil cosas, en la que tendremos que salir adelante porque es el futuro de esta provincia. Tenemos ese grave problema de despoblación que cada vez hace que nuestros servicios sean más caros, y es muy difícil poner servicios en algunos pueblos por ley por ser muy costosos".

Imputación de Zapatero

A Antón también se le ha interrogado por la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Para el alcalde "no sé si este es el sitio, aunque en cualquier caso, respeto total y absoluto al momento judicial en el que estamos, confianza en esa presunción de inocencia, intentar que no se deshumanice y la sorpresa que nos hemos llevado todos".