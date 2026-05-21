Vox sostiene que los sorianos pagarán aún más impuestos por el contenedor de orgánicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Vox Soria critica la implantación de contenedores de residuos orgánicos por considerar que el modelo de tarjetas individuales de apertura encarecerá el servicio y por “falta de transparencia e irregularidades” en su tramitación. Denuncia que el equipo de gobierno le ha ocultado el Plan Director de Valoriza y su estudio de costes.

Vox denuncia la modificación del contrato de basuras actualmente suscrito con la empresa Valoriza para la implantación del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos en la ciudad de Soria. La edil Sara López califica de “irregular” su tramitación por carecer de los informes preceptivos: “El equipo de gobierno aseguró verbalmente que solo se trataba del inicio del trámite, pero el informe técnico habla directamente de autorizar la modificación del contrato, pretendiendo aprobar un cambio millonario sin incorporar los documentos básicos exigidos por la ley”.

El grupo VOX ha recordado esta mañana que el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de la capital es el mayor contrato municipal en vigor, adjudicado por un valor total de 52,5 millones de euros por 15 años. Para López el equipo de gobierno pretende autorizar un modificado que según el pliego del servicio puede alcanzar el 10 por ciento del precio de contrato, es decir cinco millones de euros, sin los informes obligatorios de Intervención. "Nos piden firmar un cheque de cinco millones de euros a ciegas", denuncia López alertando de que el expediente carece del informe técnico municipal que desglose los costes, del informe de la Intervención de Fondos que valide el impacto financiero, y del propio Plan Director de Implantación de la fracción orgánica remitido por la empresa adjudicataria Valoriza.

Ante esta situación de "indefensión y desorden administrativo", Vox ha registrado un escrito formal exigiendo la entrega inmediata de la documentación oculta y la paralización del expediente hasta que consten las debidas garantías financieras y técnicas.

Vox Soria ha reiterado su desacuerdo con el modelo elegido por el equipo de gobierno para la implantación del contenedor orgánico dado que requiere dispositivos electrónicos para su apertura y la identificación de usuarios. Destacan que esto tiene un alto coste económico para los sorianos. “Nos quieren implantar de golpe el modelo más caro, tecnológico y restrictivo: el de las tarjetas digitales”, señala el portavoz del grupo, Fernando Castillo. Añade que su mantenimiento tendrá también una mayor complejidad, a la hora de reparar contenedores averiados, tarjetas que fallan, etc. También se ha referido a la dificultad que el nuevo sistema puede tener para algunas personas mayores, poco habituadas a usar la tecnología.

Desde el grupo municipal comentan: “Lo que no puede ser es que el ciudadano sea un cajero automático. Los sorianos han demostrado que se comportan de manera adecuada usando los contenedores de reciclaje habituales y entendemos que harán lo mismo si se pone otro contenedor para los desperdicios orgánicos, pero cuanto mayor es el compromiso del soriano, mayor es el impuesto al que se le somete”.

Así mismo, los ediles de Vox recelan de un sistema de tarjetas individualizadas: “No está previsto que sirvan para otorgar recompensas o bonificaciones por reciclar lo orgánico– como sí hay en otros países –por lo que creemos que este modelo de tarjetas acabará convirtiéndose en un nuevo sistema recaudatorio y sancionador para los sorianos.”

Vox también ha criticado que el PSOE haya acordado una subida del 18% del precio que pagan los transportistas y autónomos usuarios de la terminal de mercancías, es decir, el aparcamiento de camiones del Polígono de Las Casas. Sara López lo califica de "hachazo fiscal" y afirma: "El PSOE justifica la subida asumiendo sin más las pretensiones de la empresa concesionaria. Ha traído a comisión un expediente mutilado que no tiene ninguna memoria económica específica para la Terminal de Mercancías. Han metido todos los datos en el mismo saco que las tasas de la grúa y la ORA y los informes dicen que la subida máxima justificada sería del 14,71%. La empresa concesionaria ya tiene beneficios netos, ganó más de 38.000 euros en 2024 y más de 30.000 en 2025, por lo que le están regalando un 18 % a la empresa sin justificarlo", denuncian desde el Grupo Municipal.

Además, la concejal de VOX ha alertado de que en la aprobación de esta subida de precios de la Terminal de Mercancías el equipo de gobierno se acoge al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales para desregular la tarifa eliminando su condición de ordenanza fiscal. López explica que la han convertido en un acuerdo de gestión que puede adoptar la Junta de Gobierno Local sin pasar necesariamente por el Pleno. "Una vez más el equipo de gobierno despliega otra estrategia de opacidad: aplican el rodillo y utilizarán la delegación de competencias en la Junta de Gobierno para consumar el tarifazo a puerta cerrada", concluye López.