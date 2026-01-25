El Observatorio de Borobia organiza un Festival para ampliar la oferta astronómica en el eclipse solar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Observatorio Astronómico El Castillo de Borobia, en Soria, se prepara para el eclipse solar del próximo 12 de agosto con la organización de un festival que incluye observaciones, talleres, charlas divulgativas astronómicas y actividades turísticas y en la naturaleza por la comarca del Moncayo. Desde este centro, único en Castilla y León, se pretende responder a las inquietudes a los amantes de la astronomía y explicar las características de este fenómeno poco frecuente. Para la cita no solo quede en un día puntual, el observatorio organiza este festival con actividades del 10 al 14 de agosto y ya ha habilitado una zona de acampada en la localidad para dar cabida a las 300 personas que ya han mostrado su interés por acudir a ver el eclipse en esta localidad.

Una de las trabajadoras del centro, Azahara Rojas, señala que llevan más de dos años con la preparación de este evento, y apunta a que la Red Profesional de Astronomía se puso en contacto hace tiempo para recabar información. Algunos medios especializados internacionales también han contactado para conocer las instalaciones.

“La comunidad científica lleva preparándose hace tiempo para preparar la observación”, destaca para señalar que en las sesiones habituales que organiza el Observatorio también se explica cómo será el fenómeno y la necesidad de que utilicen una gafas de protección para protegerse los ojos.

Desde el Observatorio se pretende que no todo se quede en el momento en el que se tape el sol, sino que los turistas puedan disfrutar del cielo de Soria, libre de contaminación lumínica y con certificación Destino Turístico Starlight, informa Ical

La física señala que el eclipse se podrá ver al aire libre y por ello se designará una zona de observación con buena visibilidad y con espacio suficiente y se dotará a la misma de algunos telescopios porque si bien la luna tapará el sol durante minuto y medio el fenómeno durará dos horas. En paralelo, desde el Observatorio se situarán los profesionales que retransmitirán on-line lo que se vea desde los telescopios.

Azahara Rojas considera que desde el punto de vista científico estos fenómenos permitían antaño estudiar la corona solar o la atmósfera del sol, pero ahora con el desarrollo de la ciencia los coronógrafos te permiten ya tomar datos. "El eclipse es un mero disfrute. Se verá como la luna pasa por delante del sol de manera progresiva y lo va tapando. Podremos observar la corona solar. Una vez que se tape, los observadores sí se pueden quitar las gafas solo durante el minuto y medio. Seguidamente, se verá cómo se desplaza otra vez la luna y habrá otro eclipse parcial que en Soria no ser verá del todo porque estará baja en el horizonte, pero será en la última parte del fenómeno”, describió.

En este aspecto, recuerda que dónde mejor se podrá observar el eclipse es en la denominada ‘línea o franja de totalidad’ y Soria está incluida en la misma. Para verlo, los interesados se deberán posicionar al atardecer con la mirada hacia el horizonte oeste. “Es importante elegir bien la localización y que en ese horizonte oeste no haya montañas. No es que Soria sea el mejor sitio para verlos porque hay otros muchos lugares, pero sí dispone de muchos espacios abiertos y la oscuridad de sus cielos permitirán verlo aún mejor. Además, tras el eclipse, la gente puede disfrutar por la noche de la lluvia de estrellas perseidas. En ese momento sí que tenemos un cielo mejor que los demás por la ausencia de contaminación lumínica”, detalla.

Desde el Observatorio Astronómico de Borobia se espera que para el 12 de agosto también este acabada la obra del nuevo Planetario y sala multiusos, equipado con una cúpula de proyección para la divulgación científica. El mismo contará con capacidad para 50 personas y desde la cúpula se proyectarán contenidos relacionados con la astronomía y la ciencia. “Con este nuevo edificio anexo se podrá ampliar la oferta para realizar actividades divulgativas en un cine 360. Se podrá ver el cielo de manera virtual cuando esté nublado", remarca.