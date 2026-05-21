La sugerente ruta al borde del Duero para descubrir Soria a través de Bécquer y el gran eclipse

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El entorno del Duero vuelve a ser una de las mejores formas de leer Soria con otros ojos. El programa Senderos del Duero 2026, impulsado por el Ayuntamiento de Soria, incluyó el pasado mes de abril una ruta titulada 'El último rayo de Luna: 'Bécquer y el eclipse total', una propuesta que conectaba las márgenes del río con Gustavo Adolfo Bécquer y con el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026.

La salida guiada formó parte de la programación de abril, pero el recorrido conserva toda su vigencia: puede hacerse por libre y permite recorrer uno de los paisajes más literarios de la ciudad en plena cuenta atrás hacia el gran fenómeno astronómico del verano.

Un paseo junto al Duero con mirada literaria

El Duero, a su paso por SoriaGetty Images

La fuerza de esta ruta está en el relato. Soria tiene en los márgenes del Duero uno de sus escenarios más icónicos y reconocibles: el entorno del Fielato, San Polo, San Saturio, el río, los paseos arbolados y esa mezcla de piedra, agua y silencio que ha sostenido buena parte de su imaginario literario.

Ahí aparece Bécquer, cuya relación con Soria sigue siendo una de las grandes puertas de entrada a la ciudad para muchos visitantes. El poeta sevillano encontró en estos paisajes un territorio fértil para la leyenda, la memoria y el misterio. Por eso, vincular su figura con una ruta junto al Duero es una forma de recuperar uno de los hilos más potentes de la identidad soriana.

La propuesta de Senderos del Duero partió desde el Fielato, dificultad baja y un recorrido de unos cuatro kilómetros. Aunque aquella actividad guiada ya se celebró, el itinerario sigue siendo perfectamente reconocible para quien quiera hacerlo por su cuenta, sin necesidad de inscripción ni de una salida organizada.

El eclipse convierte el recorrido en algo más que una ruta

La clave de actualidad está en el calendario. El 12 de agosto de 2026, Soria será uno de los territorios llamados a vivir de forma especial el eclipse total de Sol. Ese fenómeno ha empezado a activar una programación divulgativa, turística y cultural que va mucho más allá de mirar al cielo durante unos minutos.

Por eso este sendero funciona tan bien ahora. Además de ser ruta literaria y paseo agradable junto al Duero, también es una manera de preparar el eclipse desde el territorio, conectando el paisaje soriano con una historia que mezcla patrimonio natural, literatura y astronomía.

Quien lo haga por libre puede tomar como referencia el entorno del Centro de Recepción de Visitantes del Fielato y recorrer las márgenes del Duero hacia algunos de los puntos más vinculados al imaginario becqueriano. La ruta no necesita grandes explicaciones para funcionar: basta con entender que Soria está usando el eclipse como una oportunidad para mirar de nuevo a sus lugares más simbólicos.

Y ese es el verdadero valor del recorrido. En una ciudad donde el Duero es paisaje y memoria, el eclipse de 2026 añade una capa nueva a un paseo que ya tenía historia.